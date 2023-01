Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 gennaio.

Luna e Sole vi propongono una fase di rinnovamento. In amore vi trovate invece in un momento di stasi, con Giove e Venere che ammorbidiscono la situazione. Non fatevi condizionare da alcuni pregiudizi a lavoro.

Alti e bassi oggi con Saturno e Venere ancora ostili. Per fortuna Luna, Marte, Urano, Nettuno e Plutone vi assistono. Saturno mette un po’ i bastoni tra le ruote in amore, mentre se nati dal 13 al 16 maggio Plutone vi consentirà di lavorare con la massima efficienza.

Giove, Saturno, Venere e Sole vi consentono di gestire molto bene alcuni imprevisti oggi. Le storie d’amore di lunga data godranno di una fase di gioiosa compenetrazione. Marte aiuterà molto fortemente i lavoratori della seconda decade.

Alti e bassi oggi a causa di Luna e Nettuno per i nati nella terza decade. Venere e Luna mettono in evidenza la parte emotiva dell’amore, mentre a lavoro mostrerete enorme professionalità.

Giove vi dona una bella grinta oggi. Siete molto innamorati se nati dal 18 al 22 agosto, la situazione è molto fresca! Continuate a svolgere correttamente il vostro lavoro nonostante altri si mostrino pigri.

Transiti promettenti con forze planetarie che vi sorridono, per esempio Luna se nati dal 25 al 31 agosto. Plutone vi dona enorme slancio passionale se fate parte della terza decade. Urano vi regala una giornata lavorativa con risoluzioni di problemi tecnologici.

Venere è ancora benefica oggi, specie se nati dal 9 al 16 ottobre. Sintonia amorosa ritrovata con il partner grazie a Marte se nati nella prima decade. Mostrerete grandi abilità a lavoro.

Venere, Saturno e Urano vi tengono al riparo da malanni di stagione se nati nella seconda decade. Una nuova fiamma vi accende giorno e notte, con Plutone che vi aiuta a mantenerla viva se nati nella terza decade. Sempre Plutone, insieme a Luna e Nettuno, vi favorisce a lavoro.

Giove è molto armonico per i nati nella prima decade. Sole e Mercurio vi danno grande espansione emotiva se nati dal 24 al 29 novembre, a lavoro invece fate attenzione a come vi muovete se nati nella seconda decade.

Urano vi dona la forza per reggere gli alti e i bassi di questa giornata. Una persona conosciuta da poco vi ha toccato il cuore: Plutone e Nettuno vi aiuteranno a gestire la situazione. Un’operazione economica di un certo peso vi tiene molto impegnati oggi.

Marte, Venere, Giove e Saturno ma anche Sole e Mercurio sono tutti dalla vostra parte. Momento abbastanza buono anche per le relazioni amorose se nati dal 9 al 12 febbraio grazie a Sole, Venere e Giove. Saturno e Nettuno sono invece costantemente al vostro fianco a lavoro.

Alti e bassi oggi con Luna e Mercurio. Giove vi permette di essere passionali e decisi nel rapporto di coppia se nati dal 9 al 14 marzo. Scoprire alcuni escamotage per dare una svolta concreta alla vostra vita lavorativa.