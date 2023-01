Oroscopo del 20 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 gennaio.

Sole e Giove vi portano a una potenziale svolta per oggi e vi donano bellezza e benessere se nati dal 14 al 19 aprile. Clima di leggerezza e freschezza in amore, mentre a lavoro Marte e Giove saranno entrambi fautori di fortune.

Sole vi porta un grande slancio vitale e limita impegni e stress. Nettuno è molto fortunato per voi sotto la componente sentimentale, anche se a lavoro affrontate la giornata con un po’ di fatica se nati nella terza decade.

Sole vi assicura di rimanere sempre in forma, mentre Luna e Urano creano situazioni ed emozioni pirotecniche in ambito sentimentale, specie per i single. Saturno vi rende infaticabili a lavoro.

Sole entra nel vostro segno e non vi contrasta più, anche Marte si mostra molto affine mentre Luna vi contrasta. Marte vi favorisce in particolare nell’ambito emotivo se siete nati nella terza decade, mentre a lavoro Urano vi sorreggerà durante una giornata che richiederà molta calma.

Il Sole entra anche nel vostro segno se nati dal 23 al 27 luglio. Può esserci una fase di poca sintonia con la vostra dolce metà ed è opportuno non dare sfogo a capricci. Se siete liberi professionisti la vostra incrollabile energia vi sostiene.

Condizione eccellente oggi con Luna che vi sostiene. Fedeltà, costanza e dedizione sono le vostre carte principali in amore, nonostante Marte contrario. Un po’ di stanchezza oggi a lavoro.

Aria di leggerezza che vi allieta lo spirito oggi grazie a Sole, Venere, Saturno e Marte se nati dal 5 al 9 ottobre. Perfetta armonia con la persona che vi sta accanto grazie a Saturno e Venere, mentre a lavoro rispetterete orari e turni senza problemi.

Giornata abbastanza positiva anche se Sole oggi è vostro nemico. Luna però vi gratifica, specialmente nell’apparato emotivo, così come Plutone. Se nati a ottobre Sole contrario influirà sulla vostra situazione lavorativa.

Costellazione positiva oggi con Sole che vi dona grande energia vitale e una situazione amorosa ideale se nati dal 23 al 28 novembre. Chi è nato dal 28 novembre al 6 dicembre inoltre avrà Giove di grande sostegno a lavoro.

Proseguono i favori celesti grazie a Plutone, Mercurio e Luna. Plutone in particolare vi regala un’ottima capacità di intendervi con la persona amata, mentre Urano e Mercurio saranno vostri alleati a lavoro.

Sole vi accompagna con la sua vitalità e un pizzico di egocentrismo. Momento di coppia molto belo e intenso per i nati dal 12 al 17 febbraio, mentre a lavoro Mercurio è dalla vostra parte.

Luna è uno dei pianeti che oggi fanno la differenza, in grado anche di aprire il cuore al sentimento così come Nettuno e Giove. Venere favorisce chi si occupa di arte e cultura, specie se nato a febbraio.