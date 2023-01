Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 gennaio

Venere vi rallegra la giornata se nati nella seconda decade. I nati a marzo potranno respirare un po’ e lanciarsi in nuove avventure sentimentali, mentre a lavoro andranno risolti alcuni fraintendimenti se nati dal 12 al 17 aprile.

Buon equilibrio psicofisico oggi se nati nella terza decade. Se siete nati dal 30 aprile al 3 maggio Giove vi ispirerà se ancora siete single nel cercare l’anima gemella. Giove, Nettuno e Plutone sono tutti benefici a lavoro se nati dal 4 al 14 maggio.

Venere, Marte, Giove e Saturno sono tutti disposti felicemente nel vostro segno. Una nuova fiamma sta per farsi strada nel vostro cuore ma fate attenzione ad abbandonarvi subito ai sentimenti. Se nati dal 9 al 16 di giugno Nettuno può non aiutarvi tanto oggi in ufficio.

Luna torna a mandarvi i suoi favori oggi. Non vi date pensiero di fronte a qualche silenzio della vostra dolce metà: Plutone è negativo per i nati nella terza decade. I nati di seconda e terza decade avranno Sole a sostegno in ufficio.

Alti e bassi oggi per voi, specie se nati ad agosto. Grandi soddisfazioni erotiche per i single, mentre i lavoratori nati dal 24 al 29 luglio potrebbero sentirsi un po’ apatici e senza stimoli.

Sole, Luna, Urano e Plutone vi rendono brillanti se nati dal 16 al 22 settembre. Luna e Sole continuano a sorridervi se avete una relazione in essere, mentre a lavoro arriveranno prospettive economiche molto interessanti.

Si è conclusa una fase un po’ difficile e Luna torna a farvi schiarire il cielo. Venere vi indica la strada in cui muovervi sentimentalmente, a lavoro inoltre Saturno vi rende più volitivi e aggressivi se nati dal 15 al 21 ottobre.

Luna e Nettuno vi alleggeriscono lo spirito se nati dal 16 al 21 novembre. Plutone vi produce grandi occasioni di incontro a livello erotico, mentre a lavoro cercate di seguire bene i consigli dei colleghi più esperti.

Saturno, Giove e Venere sono tutti benefici e predispongono una giornata fortunata. Un nuovo interesse sentimentale si profila all’orizzonte, a lavoro inoltre Venere favorirà insegnanti, avvocati e giudici del vostro segno.

Luna e Urano vi fanno dono di una bella fase, con salute e forma fisica in buone condizioni se anti dal 13 al 16 gennaio. Trovate finalmente in una persona ciò che da tempo stavate cercando. Nettuno vi porta inoltre tanta fortuna a lavoro.

Venere e Marte vi donano grande espansività e calore umano se nati dal 14 al 19 febbraio. In amore i nati dal 7 al 10 febbraio e dal 27 gennaio al 7 febbraio potrebbero ridare vita a situazioni rimaste sopite. Saturno spiana i vostri passi a lavoro.

Una lieve contrarietà di Marte ma, per il resto, i pianeti vi sorridono come spesso accade. In amore momenti un po’ scombussolanti per una mancata intesa con il partner, mentre in ambito lavorativo giornata difficile ma comunque soddisfacente.