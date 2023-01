Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 gennaio segno per segno

Domenica con transiti discreti per voi. Oggi vedremo quali sono le fiabe e i racconti per bambini adatti al vostro segno: nel vostro caso sicuramente la storia del militare-giocattolo, con una gamba sola ma impavido. Fiducia e stima sono le vostre componenti fondamentali in amore grazie a Marte. Se nati a marzo preparatevi a grandi soddisfazioni lavorative la prossima settimana.

Plutone vi dona nuova armonia familiare. La vostra fiaba di riferimento è quella di Raperonzolo, dei Fratelli Grimm. In amore eros elevato grazie a Plutone e Mercurio mentre Urano, per i nati nella seconda decade, vi spiana la strada a lavoro.

Nettuno è in angolo negativo e può portare problemi organizzativi. A livello di fiabe la vostra è la storia di Peter Pan, eterno ragazzo come voi. Vi dividete tra famiglia e amore oggi se nati nella terza decade. Saturno vi dà buonumore e discreta forma fisica a lavoro.

Nettuno e Luna vi danno carte vincenti da giocare oggi. La vostra fiaba è sempre dei fratelli Grimm, ovvero Biancaneve e i sette nani. Urano vi dona un contributo importante in amore oggi, mentre dopo il lavoro godetevi una domenica che sembra arrivare nel momento giusto.

Marte è il vostro paladino e vi consentirà di eccellere in ogni settore. La vostra fiaba di riferimento è I vestiti nuovi dell’imperatore di Christian Andersen, da citare però anche Il Re Leone. In amore ci sarà una comunicazione senza tregua con la vostra dolce metà, mentre a lavoro dare l’ennesima prova di disponibilità e buon cuore.

Mercurio vi prepara a una domenica di totale serenità, nonostante Marte contrario per i nati nella seconda decade. La vostra fiaba di riferimento è Pelle d’asino di Charles Perrault, mentre in amore Sole è molto generoso e vi rende sensibili. Urano peraltro è al vostro fianco professionalmente.

Sole e Mercurio possono rendervi un po’irrequieti oggi. La principessa sul pisello è la vostra fiaba di riferimento per via delle simbologie legate alla Bilancia. In amore un gruppo di pianeti ostili non ferma le vostre mete sentimentali, mentre a lavoro vivete un momento molto soddisfacente.

Nettuno è molto felice per voi questa domenica. Una fiaba che fa al caso vostro? Cappuccetto Rosso dei Fratelli Grimm. Mercurio vi consente di ristabilire l’ordine con un po’ di sorriso all’interno della vostra relazione, mentre a lavoro Saturno è un po’ dissonante.

Nettuno è un po’ dissonante oggi. La fiaba di Pinocchio e delle sue avventure certamente è molto legata al vostro segno, quando invece parliamo d’amore oggi avremo una dolce metà un po’ imbronciata e capricciosa. Se vi innervosite a lavoro non date troppa importanza: tutti sbagliano!

Mercurio vi sorride oggi e vi favorisce la vita, così come Nettuno. La fiaba di oggi per voi? L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Non vi scoraggiate di fronte al silenzio di una persona che volete conquistare da tempo: cambiate tattica, potrebbe rivelarsi vincente! Fate un bilancio lavorativo che si rivelerà positivo.

Una bella fiaba di riferimento per voi è Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, del quale potreste leggere anche Il giro del mondo in 80 giorni. La vostra capacità di dialogo vi favorisce in amore. Lavorate come liberi professionisti? Rigore e competenza sono dalla vostra parte.

Marte vi rende irrequieti in famiglia. Le vostre fiabe di riferimento? Sicuramente La bella addormenta nel bosco e La sirenetta, entrambe di Hans Christian Andersen. Urano e Mercurio vi fanno seri e coscienziosi in amore, mentre a lavoro – se nati a febbraio – prenderete in mano alcune situazioni lasciate in sospeso da altri.