Oroscopo del 14 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 gennaio.

Giove vi dà manforte su vari fronti della vostra vita se nati dal 21 al 25 marzo. Luna vi crea una certa irrequietezza in amore se nati nella seconda decade. A lavoro smusserete molto velocemente le contrarietà se nati ad aprile.

Sole, Mercurio e Plutone vi sostengono nonostante Saturno e Venere negativi se nati dal 21 al 30 aprile. Il vostro partner vi chiede di uscire di più la sera, di essere più social: cercate di accontentarlo. Se nati dal 17 al 20 maggio Plutone vi darà tante risorse economiche.

Marte e Luna sono in angolo molo positivo se nati a maggio. Urano fa entrare aria nuova sentimentalmente parlando se siete single. Urano migliora la vostra situazione lavorativa se siete nati nella seconda decade.

La tensione di alcuni aspetti negativi si è un po’ allentata ma cercate di non chiedere troppo ai moti planetari, specie in amore e se fate parte della terza decade. Comunicazione, vendita e insegnamento sono i settori in cui Urano vi favorirà di più a lavoro se nati nella seconda decade.

Saturno e Urano vi danno un po’ di contrarietà superabilissime, con forma fisica e mentale comunque al top. Se nati nella prima decade Sole premierà il vostro animo espansivo in amore, mentre i nati di luglio potrebbero avere qualche screzio lavorativo con i colleghi.

Plutone, Sole, Mercurio e Urano sono tutti favorevoli, anche in amore se siete nati nella prima decade. Mercurio, Sole e Plutone nello specifico lavorano per voi anche per delle novità professionali.

Saturno e Venere vi danno una buona fortuna se nati nella terza decade. Se nati dal 24 al 28 settembre Venere potrebbe farvi aggiustare qualche dissapore in amore. A lavoro decollerete letteralmente se nati a ottobre.

Plutone, Mercurio, Sole e Nettuno sono vostri alleati oggi. Un po’ di baruffa in amore ma niente di particolarmente grave, anche perché Luna e Venere sono entrambe benefiche. Se nati dal 7 al 12 novembre siete soddisfatti di un investimento che vi era stato proposto.

Giove vi facilita se nati nella prima decade, così come anche Luna se nati dal 28 novembre al 6 dicembre. Sempre Luna – insieme a Sole, Venere e Plutone – vi dona slancio umano ed eros. Giove vi dà grande energia lavorativa se nati dal 25 al 28 novembre.

Venere e Saturno sono benefici oggi, così come Urano, Plutone e Sole che vi danno un’enorme componente erotica. Urano vi aiuta con disciplina, attenzione e pazienza a lavoro.

Plutone vi dona passionalità ed energia se nati dal 16 al 19 febbraio. Venere vi fa aprire oggi a livello emozionale e favorisce i single in cerca. Giove illumina il vostro talento lavorativo se nati nella prima decade.

Urano e Saturno vi assistono con razionalità e favoriscono la nascita di nuove amicizie. Venere e Mercurio vi stimolano in amore a trovare una certa condivisione mentale. Se nati dal 9 al 13 marzo avrete un aumento di stipendio.