Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 gennaio

Marte vi aiuta ad alleggerire una situazione planetaria un po’ pesante. Il vostro affetto per la persona amata non si discute ma dovete imparare a esprimerlo un po’ meglio. Qual è la casa oroscopica che vi si contrappone dialetticamente? Per voi Ariete sicuramente la Bilancia.

Non vi fate mancare nulla oggi, soprattutto nel vostro menage di coppia grazie a Plutone se nati nella terza decade. Il vostro segno kryptonite? Sicuramente lo Scorpione, a livello dialettico.

Marte vi regala armonia nella vostra cerchia di amici e fa sì che possiate rafforzare anche la vostra relazione di coppia. Il segno che più vi si contrappone è certamente il Sagittario.

Discreto profilo per voi ma Luna contraria potrebbe fare qualche scherzo. In amore prendetevi un po’ di aria perché potreste considerare il vostro rapporto costrittivo se nati nella seconda decade. Il Capricorno è il segno con cui andate meno d’accordo.

Giove vi spiana la strada con grande entusiasmo e aiuta anche i nati a luglio a migliorare i loro sentimenti. A livello dialettico la vostra contrapposizione riguarda l’Acquario.

Luna, Mercurio, Urano, Sole e Plutone sono tutti favorevoli. In amore Luna vi spiana la strada dopo alcuni momenti un po’ difficili. La vostra casa di contrapposizione è quella dei Pesci, spesso controcorrente.

Luna, Venere e Marte sono belli e fortunati per voi e vi aiutano anche a mantenere una certa armonia di coppia. La casa opposta alla vostra è quella dell’Ariete, segno molto netto e deciso.

Negatività presenti oggi ma facilmente superabili grazie a Plutone se nati dal 17 al 23 novembre. Sole, Nettuno e Mercurio sono tutti in angolo armonico a livello sentimentale, mentre a livello di segno opposto sicuramente si tratta del Toro.

Saturno è molto ben messo per i nati a dicembre. In amore vivete questo desiderio forte di quiete e condivisione: la persona al vostro fianco lo corrisponde pienamente. Il segno dei Gemelli è quello diametralmente opposto al vostro per idealismo e dialettica.

Luna e Giove sono i pianeti che non vi sorridono oggi, anche se Sole e Plutone vi consentono di avere una sicurezza che di solito non possedete in amore, con un aumento dell’eros. Il Capricorno va molto in contrasto con il Cancro.

Luna, Marte, Venere e Saturno danno un po’ di brio alla giornata, con Luna in particolare molto positiva in amore. Il vostro segno opposto? Sicuramente il Leone, a causa del tono vitale e del temperamento.

Gli astri continuano a favorirvi grazie a Venere ma anche Urano e Plutone che spianano la vostra strada in amore. Per quanto concerne i contrasti zodiacali, sicuramente il vostro oppositore principale è la Vergine.