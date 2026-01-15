Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 15 gennaio: numeri vincenti

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.