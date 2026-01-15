Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 15 gennaio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 15 gennaio
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 15 gennaio 2026:
- Bari: 75 - 59 - 17 - 44 - 19
- Cagliari: 76 - 88 - 85 - 23 - 67
- Firenze: 67 - 25 - 41 - 62 - 66
- Genova: 65 - 9 - 81 - 33 - 55
- Milano: 58 - 64 - 15 - 9 - 90
- Napoli: 11 - 73 - 9 - 82 - 19
- Palermo: 22 - 28 - 70 - 51 - 38
- Roma: 47 - 65 - 2 - 59 - 83
- Torino: 81 - 56 - 61 - 33 - 45
- Venezia: 17 - 29 - 49 - 11 - 50
- Nazionale: 68 - 11 - 5 - 34 - 61
Il meccanismo del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri del 10eLotto di oggi
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 15 gennaio sono:
9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 28 – 29 – 47 – 56 – 58 – 59 – 64 – 65 – 67 – 73 – 75 – 76 – 81 – 85 – 88
Numero oro: 75
Doppio oro: 75, 59
Extra: 2-15-19-23-33-41-44-49-51-55-61-62-66-70-82
Superenalotto, come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 15 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 44 - 73 - 49 - 69 - 60 - 85
Il numero Jolly è: 36
Il numero Superstar è: 1
Jackpot del prossimo Superenalotto del 15-01-2026: 105.800.000 euro.
Jackpot del Superenalotto del 16-01-2026: 106.500.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 16 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 152 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 121 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 103 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 6 (manca da 95 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 91 estrazioni)
- Milano 73 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 84 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 82 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 121 estrazioni) - 63 (da 61) - 83 e 41 (da 54)
- Cagliari 55 (manca da 95 estrazioni) - 10 (da 78) - 12 (da 59)
- Firenze 42 (manca da 152 estrazioni) - 16 (da 75) - 14 (da 63)
- Genova 34 (manca da 82 estrazioni) - 69 (da 76) - 31 (da 61)
- Milano 73 (manca da 84 estrazioni) - 50 (da 81) - 55 (da 70)
- Napoli 3 (manca da 69 estrazioni) - 41 (da 59) - 84 (da 50)
- Palermo 36 (manca da 76 estrazioni) - 52 (da 71) - 57 (da 65)
- Roma 26 (manca da 77 estrazioni) - 81 e 31 (da 61) - 30 (da 58)
- Torino 89 (manca da 103 estrazioni) - 18 (da 91) - 34 (da 72)
- Venezia 83 (manca da 73 estrazioni) - 24 (da 67) - 33 (da 55)
- Nazionale 6 (manca da 95 estrazioni) - 37 (da 84) - 27 (da 75)
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 16 gennaio sono:
- 57 (da 84) - 27 (da 62) - 49 (da 56) - 4 (da 49) - 25 (da 45) - 39 (da 44)
