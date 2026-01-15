Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 15 gennaio: numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 15 gennaio

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 13 gennaio

1/8

I numeri vincenti del Lotto

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 15 gennaio 2026:

 

  • Bari:                75 - 59 - 17 - 44 - 19
  • Cagliari:          76 - 88 - 85 - 23 - 67
  • Firenze:          67 - 25 - 41 - 62 -  66
  • Genova:          65 - 9 - 81 - 33 - 55
  • Milano:           58 - 64 - 15 - 9 - 90
  • Napoli:            11 - 73 - 9 - 82 - 19
  • Palermo:         22 - 28 - 70 - 51 - 38
  • Roma:              47 - 65 - 2 - 59 - 83
  • Torino:             81 - 56 - 61 - 33 - 45
  • Venezia:           17 - 29 - 49 - 11 - 50
  • Nazionale:       68 - 11 - 5 - 34 - 61

2/8
pubblicità

Il meccanismo del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/8

I numeri del 10eLotto di oggi

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 15 gennaio sono:

 

9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 28 – 29 – 47 – 56 – 58 – 59 – 64 – 65 – 67 – 73 – 75 – 76 – 81 – 85 – 88

 

Numero oro: 75

 

Doppio oro: 75, 59

 

Extra: 2-15-19-23-33-41-44-49-51-55-61-62-66-70-82

 

4/8
pubblicità

Superenalotto, come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

5/8

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 15 gennaio 2026:

 

La combinazione vincente è: 44 - 73 - 49 - 69 - 60 - 85


 

Il numero Jolly è: 36

 

Il numero Superstar è: 1

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 15-01-2026: 105.800.000 euro.

 

 

Jackpot del Superenalotto del 16-01-2026: 106.500.000 euro.

 

 

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 16 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 152 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 121 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 103 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 95 estrazioni)
  • Nazionale        6 (manca da 95 estrazioni)
  • Torino              18 (manca da 91 estrazioni)
  • Milano            73 (manca da 84 estrazioni)
  • Nazionale       37 (manca da 84 estrazioni)
  • Genova           34 (manca da 82 estrazioni)
  • Milano            50 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 121 estrazioni) - 63 (da 61) - 83 e 41 (da 54)
  • Cagliari           55 (manca da 95 estrazioni) - 10 (da 78) - 12 (da 59)
  • Firenze           42 (manca da 152 estrazioni) - 16 (da 75) - 14 (da 63)
  • Genova           34 (manca da 82 estrazioni) - 69 (da 76) - 31 (da 61)
  • Milano            73 (manca da 84 estrazioni) - 50 (da 81) - 55 (da 70)
  • Napoli            3 (manca da 69 estrazioni) - 41 (da 59) - 84 (da 50)
  • Palermo         36 (manca da 76 estrazioni) - 52 (da 71) - 57 (da 65)
  • Roma              26 (manca da 77 estrazioni) - 81 e 31 (da 61) - 30 (da 58)
  • Torino              89 (manca da 103 estrazioni) - 18 (da 91) - 34 (da 72)
  • Venezia           83 (manca da 73 estrazioni) - 24 (da 67) - 33 (da 55)
  • Nazionale       6 (manca da 95 estrazioni) - 37 (da 84) - 27 (da 75)

7/8

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 16 gennaio sono:

 

  • 57 (da 84) - 27 (da 62) - 49 (da 56) - 4 (da 49) - 25 (da 45) - 39 (da 44)

 

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 15 gennaio: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 gennaio

Lifestyle

Oroscopo del 14 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 13 gennaio: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 gennaio segno per segno