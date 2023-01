Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 gennaio.

Mercurio, Sole e Plutone vi potranno provocare lievi alti e bassi in tono e umore. Nettuno e Saturno però sono molto positivi in amore e vi assicureranno importanti colpi. Se nati dal 24 al 26 marzo i vostri capi apprezzeranno il vostro operato.

Urano vi promette fascino e buona salute se nati dal 29 aprile al 7 maggio. Aria di insicurezza nel vostro legame di coppia per via di Plutone e Nettuno per i nati nella terza decade. Rientrate a casa dal lavoro sapendo di aver dato tutto.

Saturno spicca nella vostra giornata e anche Marte vi renderà brillanti e volitivi in amore se nati nella terza decade. Se nati dal 9 al 17 giugno dovrete stare un po’ attenti alle vostre scelte professionali.

Giornata che vi vede un po’ svogliati per via della contrarietà di Mercurio ma Marte e Venere vi sostengono. Siete carichi di iniziative con il vostro partner e ognuna di esse vi darà grande gioia. A lavoro vi fate valere con un inconsueto piglio autorevole.

Plutone vi rende molto grintosi oggi se nati dal 24 luglio al 2 agosto. La vostra amabilità vi rende molto interessanti agli occhi degli altri. Se svolgete una libera professione vi mostrerete seri e autorevoli.

Mercurio continua la sua sosta fortunata presso il vostro segno se nati dal 30 agosto al 6 settembre. Sole e Plutone portano ardore passionale nel vostro rapporto di coppia, mentre a lavoro capi e colleghi non possono fare a meno di apprezzarvi se nati nella seconda decade.

Marte vi permette di affrontare la giornata con un ottimismo importante se nati dal 2 al 10 ottobre. Se nati dal 30 settembre al 6 ottobre cercate di far funzionare le cose in amore grazie al benevolo Saturno. I nati dal 13 al 16 ottobre invece avranno Sole e Plutone contrari a lavoro.

Nettuno vi favorisce se siete nati a novembre. In amore c’è tanto eros in primo piano grazie a Mercurio, Sole, Plutone e Nettuno per i nati nella seconda decade. Impegno, dedizione e volontà vi daranno grandi chance lavorative.

Venere mette in risalto la vostra educazione e il savoir-faire in modo fluido e disinvolto. Saturno e Venere vi sostengono in amore se siete single di novembre, mentre i nati dell’ultima decade potranno ottenere un lavoro nell’ambito del commercio o della vendita.

Non chiudetevi nei vostri silenzi in famiglia ma cerca di emergere per ciò che siete. I single oggi godranno di eccezionali armonizzazioni se nati a gennaio. Se appartenente alla seconda decade Urano sarà molto positivo a lavoro.

Venere vi porta un innalzamento della sensibilità con amici e in famiglia. Una persona incontrata da poco vivacizza la vostra parte e motiva se nati nella seconda decade, mentre a lavoro Saturno vi aiuterà a governare con attenzione tutti i vostri compiti.

I nati nella terza decade programmeranno le loro situazioni con attenzione ed energia. Eros che emerge sulla parte emotiva oggi, mentre in ufficio Giove aumenterà il vostro calore umano.