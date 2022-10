Oroscopo del 28 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio vi mette un po’ i bastoni tra le ruote se nati nella terza decade ma siete fiduciosi e allegri comunque. Saturno favorisce la vostra forma fisica mentre Marte riscalda i sentimenti di coppia anche se, insieme a Plutone, per i nati della terza decade è tecnicamente contrario. Saturno invece vi proporrà una svolta in ambito lavorativo.

Giove aumenta le idee brillanti nonostante Saturno imbronciato. Urano e Nettuno vi fanno attingere alle vostre dosi di calore umano se nati nella seconda decade. Il vostro carattere accomodante viene scambiato per debole a lavoro: fatevi rispettare.

Ironia e motti di spirito presenti nonostante Luna e Nettuno contrari per i nati della terza decade. Marte, Urano e Mercurio vi sostengono in amore se nati in prima e seconda decade. Non saranno sempre facili i rapporti con i superiori a lavoro.

Sole, Giove, Nettuno e Venere sono dalla vostra parte ma Mercurio e Plutone seminano dubbi e incertezze. Nettuno e Venere si occuperanno di rendere bella la vostra fase amorosa se nati nella terza decade. Se invece fate parte di prima e seconda decade Urano e Venere vi favoriranno nella ristrutturazione professionale.

Chi è nato nella terza decade può dirsi baciato dalla buona sorte, anche se in amore Urano e Saturno saranno un po’ dissonanti. I nati nella prima decade troveranno qualche strada intrigante in ufficio.

Benessere fisico, mentale e spirituale oggi per voi grazie a Sole, nonostante Marte contrario. Plutone e Urano vi sono amici e vi aiutano nei successi erotici se nati nella terza decade. Mercurio vi riempirà invece di occasioni professionali se nati nella prima decade.

Mercurio e Plutone stimolano molti cambiamenti oggi nei nati nella terza decade. Marte vi rende focosi con la persona amata sempre se nati nella terza decade e, insieme a Plutone, vi rende però un po’ incerto sui modi migliori per agire a lavoro. Saturno sbaraglierà ogni dubbio e vi aiuterà.

Nettuno e Plutone sono dalla vostra parte così come Sole, Venere e Giove. Nettuno, Luna, Giove e Venere peraltro sono molto positivi in amore, mentre Venere e Plutone vi rendono benvoluti all’interno del contesto lavorativo.

Tanti i pianeti alleati, in particolare uno splendido Saturno per i nati nella terza decade. Giove oggi è un po’ contrario in amore quindi pesate bene ogni parola. Mercurio vi predispone a novità positive in ufficio.

Giove torna vostro amico e fa coppia con Saturno ma pure Urano vi onora con meritati guadagni e Plutone vi aiuta negli sport, così come Nettuno ammorbidisce sensazioni e sentimenti di coppia. Se nati nella prima decade vivrete qualche cambiamento lavorativo traendone vantaggi.

Grinta per tutta la giornata grazie a Marte se nati nella prima decade, riguardatevi comunque a livello di salute da qualche malanno di stagione. Saturno dà stabilità amorosa ai nati in febbraio mentre Marte – se nati dal 12 al 18 febbraio – vi aiuta a ottenere circostanze favorevoli a lavoro.

Sole mette in luce il vostro bel carattere. In amore Giove vi darà un grande senso di tenerezza ma fate molta attenzione a cosa vi gira attorno. Se nati nella seconda decade Urano vi obbliga a tenere duro in ufficio.