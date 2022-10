Oroscopo del 25 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 ottobre.

Sole sta uscendo dalla negatività e vi fa vibrare con vitalità e slancio. Sarete in piena sintonia con la vostra anima gemella anche grazie al sostegno di Marte. A lavoro Giove risulterà folgorante nel consigliarvi alcune scelte molto importanti.

Plutone vi dà una grande carica vitale se nati dal 15 al 20 maggio, con Nettuno che vi dona invece grande equilibrio nonostante un Saturno imbronciato per i nati nella seconda decade. Sole, Saturno e Venere sono tecnicamente contrari e quindi potreste allontanarvi un po’ dalla persona amata. Plutone è molto bello in sede d’ufficio.

Marte vi dona una straordinaria forza per contrastare la negatività di Nettuno. Mercurio è sempre al vostro fianco e anche Saturno è vostro compagno fedele in fatto di sentimenti. A lavoro vi mostrerete brillanti e ricettivi alle proposte dei capi.

Mercurio vi pungola se nati a luglio e anche Sole vi assiste. Urano e Nettuno sono entrambi positivi in amore se nati in seconda e terza decade. Sole e Venere vi organizzano efficientemente la giornata lavorativa.

Marte e Giove sono ancora dalla vostra parte anche se Sole mostra un po’ di ostilità. Marte vi trasforma in conquistatori arditi se siete single e siete nati ad agosto. Sempre Marte vi suggerisce inoltre di essere più decisionisti a lavoro se nati nella terza decade.

Il vostro ottimismo vi mette al riparo da alcune provocazioni, anche grazie a Urano. Marte e Nettuno sono però ostili per i nati nella terza decade. Sole e Plutone restano positivi nel favorire l’eros nel rapporto di coppia e di nuovo Urano vi chiederà attenzione nelle manovre economiche oggi.

Giornata di alti e bassi se nati nella prima decade. Giove vi rema contro anche se Sole, per fortuna, vi assiste, così come Mercurio. Grande carica di sex-appeal per i single della terza decade: fatevi avanti, sarete appoggiati da Marte. Alcuni colleghi vi seminano ostacoli a lavoro ma voi li superate.

Occasioni irripetibili oggi grazie a Nettuno e Sole che allargano i vostri orizzonti conoscitivi. Se siete single riuscirete a conquistare qualche cuore impenetrabile grazie a Venere. Plutone invece, se nati dal 14 al 17 novembre, vi darà grinta nella giornata lavorativa.

Marte vi rema contro rendendovi poco lucidi e irrequieti ma per fortuna Mercurio proverà a bilanciare la situazione. Venere, Luna e Giove sono tutti propizi per avventure piccanti. A lavoro Mercurio, se nati a dicembre, insieme a Luna vi rende capace di realizzare tutto correttamente.

Venere e Sole vi rendono ottimisti, al pari di Plutone, anche se Mercurio si mostra contrario. Venere e Nettuno colorano il vostro carattere di insoliti toni sentimentali, mentre Venere suggerisce di valutare attentamente alcune situazioni nell’ambito lavorativo.

La mobilità fisica e mentale del vostro Io vengono espresse chiaramente da Nettuno e da Mercurio, se nati nella terza decade. Buoni momenti di alchimia con il partner, a lavoro mostrerete grande altruismo.

Sole è vostro alleato e vi favorisce, così come anche Saturno. Buona dose di passione oggi nelle coppie se nati nella seconda decade grazie alla positività di Urano e Sole. Se siete nati a marzo Plutone vi renderà sereni e rilassati con capi e colleghi di lavoro.