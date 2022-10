Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 ottobre.

Mood fresco e scattante grazie a Marte e Luna per chi nasce nella terza decade. Giove vi favorisce in amore, sia che siate single sia che viviate un’esperienza di coppia e specialmente se nati dal 22 al 27 marzo. Chi invece è nato dal 14 al 18 aprile avrà Plutone contrario a lavoro.

Plutone e Nettuno sono vostri alleati oggi se nati nella seconda decade. Saturno vi tiene un po’ sulla corda in amore se siete nati a maggio ma Plutone porta un po’ di sorrisi e sintonia. Nettuno è straordinariamente positivo a lavoro se nati nella terza decade.

Momento trionfale per voi con Saturno, Sole, Mercurio, Venere e Giove che vi sostengono se nati dal 12 maggio al 14 giugno. Sole è in ottimo aspetto se nati nella terza decade in amore, mentre Mercurio vi farà trovare colleghi di lavoro molto collaborativi.

Giornata soddisfacente con Venere, Mercurio, Sole, Giove e Plutone che però sono contrari. Un nuovo amore sta sorgendo all’orizzonte, come testimonia Urano, per i nati nella seconda decade. Mettete in atto un po’ di diplomazia a lavoro.

Venere, Sole, Mercurio, Luna e Marte hanno per voi toni trionfali, anche se Saturno e Urano sono contrari. Se nati nella prima decade troverete una stimolante combinazione di fattori a livello sentimentale. Professionalmente parlando otterrete inoltre discreti introiti.

Plutone è molto benefico se nati nella terza decade e vi darà ottimismo e gioia di vivere. Urano e Mercurio garantiscono amabilità e desiderio nei nati dal 15 al 20 settembre. Urano in particolare darà un po’ di brio anche a lavoro per i nati nella seconda decade.

Venere, Sole e Mercurio sono i vostri supporter di oggi. Luna è pronta a concedervi la possibilità di tornare a emozionarvi in amore, specie se nati a ottobre. Sempre Luna vi dà costanza e tenacia nell’ambito lavorativo.

Urano e Saturno vi contrastano un po’ portando qualche piccola difficoltà ma per il resto la giornata scorre serena. Certo, Urano fa sentire la sua contrarietà anche in amore, sottolineando la vostra natura un po’ spigolosa. Fate buon viso a cattivo gioco oggi in ufficio.

Venere vi dona grande ottimismo anche se l’umore subirà alti e bassi per via di Luna. Venere e Mercurio ma anche Giove vi daranno soddisfazioni amorose se nati a novembre o dal 3 al 7 dicembre. Se invece siete nati dal 7 al 12 dicembre Saturno contribuirà alla vostra realizzazione professionale.

Nettuno a vostro favore oggi così come Urano. In amore riuscite a stabilire una sintonia perfetta con il partner, a lavoro Urano e Saturno vi daranno risultati eccellenti se nati nella terza decade.

Urano è in aspetto moderato per i nati dal 5 al 10 febbraio e l’umore sarà quindi un po’ altalenante. Scarsa sintonia con il partner ma Venere, Marte, Luna e Giove vi aiuteranno a trovare la quadra se nati dal 13 al 17 febbraio. A lavoro Mercurio può smorzare un po’ di tensioni.

Urano vi favorisce così come Nettuno se nati nella terza decade. Luna è un po’ di traverso e vi fa vivere alcune fasi malinconiche in amore se nati a marzo. Plutone vi darà grinta a lavoro se nati nella terza decade.