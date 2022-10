Oroscopo del 13 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Atmosfera discreta ma non di totale relax per voi, la salute però è buona. Nettuno è in angolo benefico e stimolante in amore, così come anche Saturno per chi è nato in aprile. Se siete nati nello specifico dal 12 al 15 aprile, inoltre, sempre Nettuno vi metterà a vostro agio a lavoro.

Saturno porta lievi disturbi ai nati nella seconda decade ma Plutone vi darà la chance di raccogliere quanto seminato. Urano e Plutone sono super propizi anche in amore mentre Nettuno e ancora Plutone vi forniscono grande abilità diplomatica con i colleghi.

Mercurio vi sostiene se nati a maggio. Nettuno vi renderà le armi però leggermente spuntate in campo sociale. Lievi difficoltà a sintonizzarvi con il partner oggi ma Venere, Luna, Marte, Giove e Saturno vi aiutano a superare l’impasse. A lavoro siete semplicemente dei fuoriclasse!

Urano vi regala espansività, socievolezza e simpatia da sfoggiare. Oggi intesa speciale con la persona amata grazie a Nettuno, mentre se siete nati nella terza decade in ufficio trovate energia e soddisfazione.

Sole, Venere e Mercurio vi sostengono oggi, così come Marte. Exploit erotici previsti per voi oggi, specie se nati ad agosto, grazie a uno strepitoso Marte. Mercurio invece vi organizza il lavoro con grande energia.

Non siate troppo perfezionisti oggi, anche se Venere è comunque dalla vostra parte. Urano vi spinge ad abbandonare la vostra consueta timidezza in amore, così come Plutone. Se fate parte della terza decade Marte sarà un po’ contrario in ufficio.

Bella giornata malgrado Giove in angolo dissonante, poiché Venere è invece benevola così come Marte. Un po’ di stanchezza nella relazione ma nel fine settimana torneranno gli entusiasmi. Luna vi fa andare decisamente forti a lavoro se nati nella prima decade.

Plutone e Mercurio vi sono entrambi amici, così come Venere e Sole che vi invitano al relax. Passione e magnetismo sono le vostre qualità principali in amore, a lavoro Nettuno vi consentirà di imporvi.

Saturno e Sole remano a vostro favore anche se Marte contrario vi impone un po’ di moderazione nelle spese. Siete passionali e romantici nella fase sentimentale grazie a Venere. Sole inoltre vi darà competenza e altruismo per gestire situazioni professionali complesse.

Urano è felice per voi se nati nella seconda decade ma anche Nettuno e Plutone sono dalla vostra parte. Un po’ di problemi invece da parte di Mercurio, Venere, Sole e Giove. Urano e Plutone vi sorridono in amore e l’eros sarà in stato di grazia. Saturno farà andare il lavoro a gonfie vele.

Venere, Mercurio, Sole, Nettuno e Marte vi spalleggiano fortemente ma Urano vi guarda con il broncio. La vostra apertura mentale rende la relazione a due ancora migliore di quanto sia. A lavoro Saturno vi regalerà una strepitosa concentrazione.

Urano e Plutone sono positivi mentre Marte e Luna vi ostacolano un po’. Urano gratifica comunque il vostro romanticismo se nati dal 3 al 12 marzo, mentre Plutone – se nati dal 16 al 19 marzo – vi rende molto diplomatici a lavoro.