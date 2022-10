Oroscopo del giorno, le previsioni dell' 11 ottobre segno per segno

Giove è il faro dei nati nella prima decade, anche se quelli tra il 6 e il 10 aprile dovranno affrontare un Sole piuttosto dissonante. Sentite crescere in voi una voglia di divertimento che non c’era da tempo: assecondatela! Urano vi fa fare squadra con i colleghi di lavoro se nati ad aprile.

Saturno è un po’ contrario e servirà fare qualche riflessione nell’ambito familiare. Plutone invece vi fornirà le carte giuste per vincere alcune importanti partite se nati nella terza decade. Se nati dal 16 al 20 maggio vi accostate all’amore in modo sincero e gioioso. Saturno però rallenta alcuni programmi lavorativi se nati nella seconda decade.

Marte vi porta grande euforia se nati nella terza decade. Sole vi fa agili, svegli e sportivi, anche se non dovete trascurare la vostra dolce metà che vi chiede più vicinanza emotiva e spirituale. Vi approcciate alle fasi lavorative oggi con leggerezza.

Giove, Venere, Sole, Plutone e Mercurio vi disturbano se nati in prima e terza decade ma Urano e Nettuno sono vostri alleati. E vi fanno anche collaborare concretamente con la dolce metà per creare un clima sereno. I nati nella seconda decade, peraltro, dovranno fare attenzione a non improvvisare troppo a lavoro.

Clima socializzante oggi grazie a Sole e Venere, nonostante Saturno dissonante. Stupite la persona amata con la classe che vi rende ciò che siete se nati dal 6 al 15 agosto. Marte e Sole vi promettono balzi di carriera se nati in seconda o terza decade.

Nettuno e Marte sono negativi e vi fanno un po’ puntigliosi in certi momenti. Luna e Sole però vi sorridono e vi rendono fortunati nell’amore e nell’eros. Urano e Plutone, se nati nella terza decade, vi aprono a nuove mete professionali.

Giove vi contrasta un po’ se nati nella prima decade ma Marte, Mercurio e Sole metteranno in chiaro le cose dal punto di vista positivo. Venere vi fa accendere di passione in questa giornata, così come anche Sole se nati nella seconda decade. A lavoro Plutone non vi aiuta ma Sole sì se nati nella terza decade.

Venere e Nettuno vi stimolano nel ballo e nella danza, Plutone per cinema e teatro se nati dal 16 al 21 novembre. Potreste un po’ trascurare le questioni di cuore in questo periodo ma la passione non scemerà. Plutone vi consiglia inoltre di farvi avanti nel lavoro per fare carriera.

Venere vi ricarica di energie vitali e vi regala un maggiore ottimismo, anche se Nettuno può rendervi un po’ vulnerabili ai malanni di stagione se nati nella terza decade. L’eros prevale sul sentimento in questa fase del vostro rapporto. Venere vi appoggia lavorativamente parlando se nati in prima e seconda decade.

Quasi tutti i pianeti giocano nella vostra stessa squadra, in particolare Plutone che vi assiste in ogni minimo dettaglio. Saturno, Nettuno e Urano accendono in voi la luce del sentimento se nati a dicembre. A lavoro Urano vi fa tenere sempre i riflessi pronti se nati nella seconda decade.

Nettuno e Marte vi stimolano molto nell’intuito e nel divertimento. Marte in particolare vi fa aprire con un grimaldello il cuore della persona amata se nati dal 9 al 15 febbraio e vi regala anche un pizzico di coraggio. Sole e Marte facilitano anche lo svolgimento della fase lavorativa se nati a febbraio.

Plutone e Nettuno sono i vostri assi nella manica e vi donano lucidità mentale. Plutone innalza la temperatura erotica creando sintonia di coppia ma questo non vi impedirà di provare qualche piccola insoddisfazione nel rapporto. Giornata mediamente positiva anche in ufficio.