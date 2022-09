Oroscopo del 25 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Avrete modo di conoscere persone di ottimo livello culturale che vi apriranno nuovi orizzonti ed esperienze. La vita all'aria aperta, le escursioni, specialmente in campagna, vi stimolano e rinvigoriscono. In amore il Sole contrario può ritardare la realizzazione di alcuni progetti. Attenzione all'economia: oggi desiderate abbandonarvi ad acquisti facili e spensierati.

In primo piano le conquiste erotiche, i cospicui introiti economici, la serenità in famiglia e con gli amici. Nettuno vi consente di comprendere le esigenze del partner, specie se siete nati dal 9 al 12 maggio. Attenzione: dovrete fare maggiore attenzione a maneggiare il vostro denaro in modo più oculato.

La vostra vena socievole, mondana, vivace, sarà in questa giornata settembrina in primo piano. In amore, dedicatevi al ballo con il vostro partner. Chi è single incontra nuovi interessi sentimentali proprio durante feste danzanti. L’ottima posizione di Plutone vi aiuta a essere equilibrati nelle spese.

Con amici, figli, fratelli o sorelle, create quella particolare atmosfera, affettuosa e premurosa, che solo voi sapete fare. In amore, la vostra natura intensamente sentimentale ha modo di esprimersi sia in un rapporto fisso che in un incontro occasionale. Emozioni alle stelle in serata specie se si tratta del primo appuntamento di coppia.

Domenica che inaugura una fase brillante e serena. Il Sole vi promette incontri, divertimenti con gli amici e tante feste. C’è un'aria di allegria, tutta da assaporare insieme alla persona amata. Prudenza nelle spese: Urano ancora contrario dal segno del Toro non vi consiglia bene negli acquisti.

Qualche nube di passaggio si allontana poi grazie al clima di gioia familiare che ritroverete. In amore una luminosa Venere vi spiana la strada di incontri fortunati. Sappiate seguire il suo richiamo. L’eros sarà oggi per voi alle stelle. Attenti alle spese, oggi potreste essere decisamente prodighi.

Psicologicamente questa giornata sentite il bisogno di relax, di quelle vostre pause di silenzio e di quiete. In amore i corpi celesti vi regaleranno la capacità di osare con impreviste tenerezze, specie se nascete nella prima e nella seconda decade. Nella gestione del denaro siete parsimoniosi, ma oggi trasgredirete da questa vostra attitudine.

Oggi riuscirete a mettere ordine, concordia e armonia in alcuni rapporti tra i familiari, rapporti che si erano un po' fatti tesi. In amore sapete riempire l'esistenza della persona amata di irresistibile brio e di eros. Se siete in un momento di temporanea vacanza, Nettuno in Pesci vi accompagna col relax di sonni prolungati.

Il vostro cammino, se agirete con coerenza, serietà e forza di decisione, è destinato ad arrivare al traguardo che desiderate. In amore, la configurazione planetaria attuale può dare la migliore cornice di “romance” alla vostra storia. Evitate di dare consigli non richiesti. Oggi vi lasciate andare allo shopping selvaggio. Cercate di essere più prudenti.

Urano vi consente di muovervi in modo oculato, prudente, ma nello stesso tempo intuitivo – percettivo, in ogni situazione. Nettuno vi invita a ricercare un'intimità ricca di emozioni, a costo di rifugiarvi in una vostra privatissima isola felice. Grandi exploit amorosi per tutti i single nati in gennaio. Sul lato delle spese, Giove vi renderà impulsivi.

Un bel Saturno nel vostro segno sarà il toccasana del vostro buonumore e di rinnovate intese amicali, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Le esigenze del cuore, se siete single, diventano urgenti. Saturno vi aiuterà nella buona riuscita di conquiste cui ambite da molto. Oggi avete la necessità di staccare del tutto la spina e di fare molto moto all’aria aperta.

Nettuno si dispone a formare un aspetto favorevole, donandovi quella adattabilità alle circostanze, vincente, capace di farvi scansare di ostacoli. : Giove e Urano promettono atmosfere irripetibili con la persona amata, tanto da sfiorare quasi la magia di momenti unici. Mai come adesso avreste bisogno di ricrearvi, di recuperare in spensieratezza.