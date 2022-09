Oroscopo del 19 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

La Luna pur negativa, vi rende più percettivi e intelligenti, ma anche più giudicanti. Contate su una forma fisica eccellente, tanto da cimentarvi in attività sportive varie. I pianeti affettivi vi invitano a venire maggiormente incontro alle necessità della persona amata. Incontri piccanti per i single. Un po' di scontento sul lavoro.

In famiglia potrete far valere la vostra bravura e riuscire anche a dare aiuto a chi non ha la vostra stessa abilità tecnico – pratica. Buoni aspetti planetari creano per voi un clima molto congeniale all'espressione dei sentimenti. Sul lavoro avete obiettivi prestigiosi ma la Luna vi suggerisce prudenza.

Le combinazioni zodiacali vi sorridono e mettono in luce la vostra simpatia e il vostro temperamento socializzante. Se siete single Mercurio insieme a Marte vi potranno rendere irresistibili. Un collega può crearvi qualche intoppo, ma voi sapete come mettere a posto chi è prepotente o maleducato.

In famiglia sarà necessario seguire oggi i vostri figli che richiedono costante dedizione. Malgrado la positività planetaria, si raccomanda pure prudenza nelle manovre economiche. Con la vostra carica passionale, specie se siete nati nell'ultima decade, potete lasciarvi alle spalle diversi cuori infranti. Sul lavoro, aiuterete colleghi in difficoltà.

Giornata di novità, avete voglia di staccarvi dalle incombenze quotidiane. Se siete single non vi lanciate in avventure troppo esaltanti, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Sul lavoro date prova di risultati di tutto rispetto: non vi curate di chi vi critica.

La posizione dei pianeti vi è favorevole e grazie al loro intervento la vostra vita sta cambiando positivamente, evolvendo in una direzione costruttiva. Il fortunato Mercurio nel segno buon amico della Bilancia vi fa contare su una forza seduzione che può riuscire a far battere il cuore a single incalliti. I vostri colleghi oggi vi dimostreranno grande apprezzamento.

rofilo dei transiti che si annuncia denso di soddisfazioni personali e sociali. Mostrate una natura emotiva e tenera col partner in questa giornata settembrina. Saprete tenere fede ai sentimenti veri, specie se siete in coppia con un partner di lungo corso. Sul lavoro meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Sapete di solito sempre prenderla con filosofia e non vi manca un pizzico di leggerezza e di senso dell'umorismo. Giornata di esplosive conferme per i single che vogliono saggiare le loro possibilità di seduzione. Qualche "capo" vi pesta i piedi se anche oggi lavorate? Plutone vi aiuta a rimetterlo a posto con il sorriso.

La sosta di Mercurio nel segno buon amico della Bilancia fa crescere il senso dell'umorismo e la voglia di divertirsi. In amore la comunicazione con la vostra dolce metà si svolge in maniera serena e senza inciampi. Sul lavoro i buoni rapporti che adesso riuscite a stabilire con i capi vi rendono sicuri di voi stessi e molto determinati.

Oggi riuscirete a reggere alcune negatività. Se siete genitori, in primo piano saranno i vostri figli e la loro educazione. Venere nella Vergine fa aumentare il desiderio di restare da soli con il vostro partner e di godere di un'atmosfera romantica. Sul lavoro mostrate slancio, entusiasmo, desiderio di fare bella figura in campo professionale.

Oggi avrete l'intuizione di comprendere le situazioni e gli stati d'animo in famiglia. Una fase di riflessione profonda e positiva vi consente di fare un bilancio sulla vostra vita, sui progetti che avete intenzione di seguire. Se siete single, vi attende una fase di sperimentalismo erotico. Sul lavoro la vostra fermezza di polso vi aiuta a condurre una importante trattativa di lavoro in cui altri hanno fallito.

Oggi giornata di grande energia. Vi concedete le vostre passioni come la lettura e il cinema. Se siete in coppia il vostro romanticismo salirà alle stelle. Ci mettete un pizzico di fantasia nella vostra attività lavorativa, grazie all'apporto di un ispirato Nettuno. Ne beneficerete in termini di riconoscimenti morali ed economici se siete nati nella terza decade.