Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 settembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 settembre.

ARIETE

Domenica fertile di interessi culturali, di scambi comunicativi, di stimoli nel contesto sociale e affettivo. In amore oggi esprimete non solo eros, ma anche tanto sentimento. Sul lavoro sarete particolarmente apprezzati specie se avete scelto di abbracciare la libera professione.

TORO

Oggi si innalzano umorismo e voglia di giocare. Siete in forma smagliante in ogni attività oggi desideriate cimentarvi. Insieme alla vostra dolce metà organizzate momenti di svago con amici di vecchia data. Sul lavoro se siete liberi professionisti vedrete aumentare il consenso.

GEMELLI

Oggi è possibile che un vostro amico abbia bisogno di voi, sarete una risorsa preziosa e concreta. Marte, pianeta dell’eros vi porta vivere il rapporto di coppia come autentico trasporto sessuale e non troppo coinvolgimento emotivo. Sul fronte professionale, questa domenica vi sentite dinamici e iperattivi.

CANCRO

Nell’amica Vergine il Sole positivo vi dà quell'agilità e quella spigliatezza necessarie per scegliere ogni disciplina sportiva vi aggradi. Giove, Plutone e Mercurio in aspetto dissonante, specie se siete nati nella terza e nella prima decade, non vi aiutano nella comunicazione e nella sintonia amorosa. Inaspettati avanzamenti di carriera.

LEONE

Una questione di tipo patrimoniale è destinata a trovare rapida soluzione. Riprendono le attività fisiche per tutti i Leoni sportivi. In amore sentite il bisogno di coccole. Venere, sostenuta da Marte, vi spiana la strada per significativi successi professionali, specie se nascete dal 16 al 20 agosto.

VERGINE

Non si esclude uno sporadico calo del tono in questa giornata, specie se appartenete al gentil sesso. Meglio un po' di relax e sonno. Marte contrario può rendervi un po' nervosi con la vostra dolce metà. Scacciate i cattivi pensieri. Vi si richiede cautela nelle spese: se avete in mente investimenti di una certa portata meglio rinviare.

BILANCIA

Qualche nube passeggera non incrina il clima di euforia che caratterizza il momento attuale. È tutta all'insegna di novità sentimentali questa giornata di domenica per voi. I single vivono un momento di conferme del loro fascino. Lavorate anche oggi? Giove contrario non vi vede molto attenti, specie se siete nati nella prima decade.

SCORPIONE

È ancora Urano a contrastarvi dal segno del Toro da dove vi provoca qualche nervosismo e tensione. Se potete, regalatevi una giornata alla spa. Plutone nel concreto Capricorno lavora per voi aggiustando e migliorando rapporti sentimentali che sembravano difficili o traballanti. Sul lavoro, ottimi risultti per i liberi professionisti.

SAGITTARIO

Chi di voi è nato nelle prime due decadi sagittariane avverte una più sentita armonia familiare. Un Giove splendido vi apre a una ritrovata sintonia con il vostro (o la vostra) partner. Sul lavoro siete pronti a ripartire accettando un nuovo importante progetto che vi verrà affidato.

CAPRICORNO

Plutone nel vostro segno vi infonde una calma e una forza di riflessione logica eccezionali. Oggi però, soprattutto in famiglia, fate attenzione alle parole. Se siete single, Plutone in congiunzione nel vostro segno e specie se siete nati nella terza decade, vi dona la capacità di individuare chi fa per voi. Sul lavoro c'è all'orizzonte un progetto rischioso: meglio valutare ogni dettaglio.

ACQUARIO

Una comitiva di pianeti benefici vi conduce verso un periodo brioso e ricco di stimoli. Non è vietato concedervi qualche piccolo lusso cui da tempo tenevate. In amore potete aprire il vostro cuore a nuovi amori o a passioni antiche. Sul lavoro, oggi raccoglierete i frutti del vostro impegno.

PESCI

Il Sole negativo stressa un poco il vostro fisico che può risentire dell'appena iniziata attività lavorativa. È necessario per voi fare ora molto moto e un po’ di palestra. Una rara capacità d'intendervi col partner accompagna la vostra domenica. Il Sole, in angolo astrologico contrario, specie se siete nati tra il 9 e il 15 di marzo, vi pone sfide, ma voi riuscite a superale con strategie insperate.