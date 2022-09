Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 settembre segno per segno

Oggi con la Luna positiva nei Gemelli, la mente è lucida e consente di valutare i pro e i contro di ogni situazione. Oggi inoltre siete favoriti nei vostri sport prediletti. Per molti di voi sono possibili gite o addirittura viaggi insieme al partner, mentre sul lavoro una bella configurazione planetaria vi aiuta a tirarvi fuori da un impegno troppo gravoso.

Un quadro astrale che appare decisamente ottimale propizia il buonumore. Se in amore siete alle prese con una conquista difficile non demordete, Urano vi dona lo slancio per conquistare chi vi piace. Sul lavoro Nettuno benevolo vi dona idee da mettere in atto, specie se appartenete alla taurina terza decade.

Oggi dovreste concedervi un momento di totale blackout dal quotidiano, magari per recuperare il sonno perduto. In amore non vi dispiacerà essere romantici, anche se siete single e state vivendo avventure. Sul lavoro troverete il tempo di proporre, a chi di dovere, alcune vostre stimolanti idee.

Mercurio e Giove si trovano oggi in angolo dissonante, aumentando gli impegni familiari e lavorativi e riducendo la vita sociale. In compenso Plutone e Giove dissonanti stimolano la parte erotica e vi pungolano a essere conquistatori indomabili. Sul lavoro non vi curate delle opinioni prevalenti, ma un saggio Urano vi invita a fidarvi dei capi.

Una bella configurazione planetaria amplifica oggi la vostra energia, il vostro slancio vitale. Mercurio oggi vi fa altruisti in amore: anticipate ogni piccolo desiderio del vostro partner. Nuovi progetti, matrimoni, convivenze, figli, sono alle porte. Cambiamenti sul lavoro.

Oggi fate attenzione a come vi muovete in ambito sociale, Marte, nel segno dei Gemelli può rendervi distratti e poco dotati di capacità di ascolto. In amore bei successi erotici si configurano per i single della terza decade. Sul lavoro, se siete nati dal 14 al 19 di settembre, non date peso a futili chiacchiere di colleghi che avete già appurato non essere vostri veri amici.

Si innalzano i vostri entusiasmi e il tono vitale con l'apporto della Luna in benefico aspetto dai Gemelli. In amore avvertite “bollenti spiriti” e si aprono per voi scenari stimolanti. Possibili colpi di fulmine per i single. Sul lavoro ritrovate stimoli e creatività.

Saturno è contrario insieme a Urano e questo può farvi sentire insoddisfatti, esponendovi a quel rischio di atteggiamenti lunatici. Le relazioni di lunga durata possono un po' soffrire di un po’ di stanchezza mentre sono favoriti i flirt. Qualche imprevisto in ufficio.

Oggi Giove vi rende particolarmente simpatici. Mercurio, in splendida posizione dalla Bilancia e se siete nati nella prima decade, vi fa sentire bene quando vi dedicate alla cura della persona che amate. Sempre Mercurio vi porterà tante occasioni professionali, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade.

Urano in Toro, che vi rende brillanti, giocosi, spiritosi. In amore successi notevoli per i single che nascono nel mese di dicembre e hanno Venere favorevolissima dalla Vergine. Sul lavoro giornata molto produttiva e soddisfacente. Saturno vi suggerisce però un atteggiamento prudente con i vostri capi.

Sono molto stimolate le operazioni economiche a breve e a lungo termine, che possono costituire la base di partenza per investimenti futuri fruttuosi. Esplosione del desiderio erotico nei single nati nella seconda decade. Sul lavoro siete agguerritissimi e andate spediti verso la vostra personale scalata al successo!

Il Sole vi è contrario dal segno della Vergine, specialmente se appartenete alla terza decade e può rendervi impazienti e poco combattivi. Curate maggiormente l'aspetto sentimentale di cui il vostro rapporto in questo momento sembra difettare. In ufficio avrete molto da fare e sarà necessario tener testa a diverse imprevisti.