Oroscopo del 13 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Siete di ottimo umore e questo vi servirà a tenere testa ad ogni imprevisto, specialmente con i figli. Il cielo favorisce gli incontri: possibili nuovi amori soprattutto se siete nati nella prima e terza decade. Sul lavoro, Saturno vi suggerisce di non strafare ma di ponderare bene ogni passo.

Venere si trova nel segno amico della Vergine e vi stimola a una voglia di placido relax, necessario perché accuserete un po' di stanchezza. Approfittatene per ascoltare della buona musica, specie se siete nati nella seconda decade. In amore siete esplosivi: se siete single, preparatevi a fare strage di cuori.

Avete il sostegno di Mercurio, Giove, Saturno che stimoleranno simpatia,'umorismo e socievolezza. Sul piano fisico, evitate sport stressanti: se siete nati nella seconda e nella prima decade preferite gli attività rilassanti. In amore, Giove, Saturno e Mercurio vi invitano ad osare. Sul lavoro tirate fuori la grinta, vi aspetta una prova importante.

Venere legata a Nettuno nel segno dei Pesci esalta le vostre migliori qualità come intuito, genialità e fantasia. Approfittatene! Se cercate un hobby, dedicatevi alla danza, favorita dalla Venere armonica. In amore avere Urano, Venere, Sole donerà grande armonia nella coppia, o favorirà nuovi incontri per i single.

Tenete duro, oggi è una giornata un po' faticosa a causa di Saturno in contrasto. Giove però splende, e vi invita a donare dolcezza al partner. Lasciatevi andare ed evitate alcuni vostri atteggiamenti troppo sbrigativi e un po’ superficiali. Sul lavoro avete la fortuna dalla vostra parte grazie a Marte propizio.

VERGINE

La dissonanza di Marte potrebbe crearvi qualche problema di relazione, sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie. Urano però vi corre in aiuto, stimolando la vostra intelligenza e il senso dell'umorismo. Venere nel nostro segno vi invita ad un gesto d'amore: stupite la vostra dolce metà con una poesia, un fiore, un invito a cena a sorpresa.

Mercurio in aspetto benefico vi rende scattanti e propositivi. Potrebbe essere il momento giusto per provare uno sport che richieda movimento e riflessi pronti. Venere in ottima posizione vi rende seducenti, approfittatene! Se siete soli è questo il momento per frequentare nuove persone.

Venere nel segno amico della Vergine vi dona sensibilità, intuito e pure un'immediata empatia che riuscite a creare con le persone. In amore Plutone è positivo e favorisce una bella sintonia con la vostra dolce metà, soprattutto se siete nati in novembre. Se siete single, favoritissime le notti bollenti!

Godete di molta grinta ed entusiasmo. La Luna sontuosamente favorevole nel vostro segno vi spinge ad osare e avventurarvi in territori amorosi a voi sconosciuti. Sul lavoro, un bel Mercurio vi mostrerà i buoni effetti di quel che avete prodotto negli ultimi tempi. In arrivo soddisfazioni economiche.

Giornata tranquilla, perfetta per mettere in ordine molte questioni lasciate in sospeso. Nettuno nel segno sensuale e romantico dei Pesci, vi regala un momento di intesa di coppia. Sul lavoro, non vi crucciate troppo se alcuni vostri meriti non saranno riconosciuti come volevate. Il tempo vi darà ragione.

Vi sentite sicuri di voi stessi e nella vostra migliore forma psicofisica. Vi sentite in forma e in uno stato mentale di grande equilibrio. In amore attenzione: la Luna in Toro è dissonante e può non farvi sintonizzare appieno col partner. Sul lavoro, un collega avrà bisogno del vostro aiuto.

Una magica Luna nel segno amico del Toro vi illuminerà la giornata con la percettività, la fantasia e il fascino. Dalla famiglia alle relazioni amichevoli: tutto è attraversato dal desiderio di migliorare voi stessi. La Luna stimola profondamente l'intesa emotiva con la persona amata. Sul lavoro dimostrerete grande intuito.