Oroscopo del 3 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Ariete. Scena planetaria che vede diversi pianeti disporsi in angolo favorevole. I corpi celesti fanno insomma a gara per mettervi in condizioni di essere al centro di ogni situazione dove poter far brillare la vostra personalità estrosa e solare.

Toro. Incontriamo oggi un Sole operoso nel segno vostro amico della Vergine, a donarvi grinta, energia e una grande voglia di affermarvi e di emergere. Date una scossetta salutare con il vostro spirito di intervento deciso a una questione familiare rimasta in sospeso e incassate il consenso dei vostri conviventi.

Gemelli. Prosegue il momento fortunato, con poche negatività sparse in cielo, solo allo scopo di provocarvi. Il Sole si trova nel segno della Vergine, vostro nemico amatissimo sullo schema dello Zodiaco e questo vi rende un po’ nervosi, irrequieti, impazienti in famiglia, specie se siete nati in giugno.

Cancro. Brillate della vostra luce migliore, con Sole e Nettuno in bell’aspetto: il primo dal segno amico, razionale e operoso della Vergine, il secondo nel segno intuitivo, estroso, sentimentale dei Pesci. Mercurio, però vi mette il broncio da un segno che vivete come “distante”, la Bilancia, avvisandovi di non esagerare nei piaceri alimentari, specie nel consumo di dolci e di gelati.

Leone. I pianeti sono quasi tutti positivi, anche se Urano e Saturno possono darvi qualche nervosismo imprevisto in ambito professionale, specie se siete nati in agosto. La vostra espansività caratteriale è equilibrata da Mercurio, ospitato a suo agio nel segno buon amico della Bilancia: il pianeta vi induce alla riflessione e alla concretezza nelle questioni sentimentali.

Pronostico dei transiti planetari abbastanza discreto. A remarvi contro è rimasto soltanto Nettuno in Pesci, forza celeste che vi invita a non esitare o non aver paura di fronte ai cambiamenti voluti dalle contingenze.

Alcuni pianeti continuano a essere disposti in angolo dissonante, ma giusto per non annoiarvi troppo, quasi si coalizzassero per non farvi mancare le provocazioni giuste per andare avanti con un pizzico di stimoli intriganti.

Continuate a godere dei buoni influssi di Plutone e siete più sensibili, ricettivi, empatici. Il Sole, dal segno alleato della Vergine, fa pure la sua parte: la vostra grinta, la capacità di affermarvi e, all’occorrenza, di difendervi, si innalzano e succede che molti dei vostri amici, conviventi non vi riconoscano più, visto che voi siete sempre di solito molto silenziosi e poco esibizionisti nei comportamenti quotidiani.

Cielo positivo per voi tutti rappresentanti del segno più avventuroso del ciclo zodiacale. Soltanto chi nasce nella terza decade dovrà fare attenzione a come si esprime: con un gruppo di pianeti contrario, Marte, Sole, Nettuno potrebbe incorrere in qualche gaffe o in incidenti di percorso.

Oggi potrete vivere una fase in cui l’umore sarà altalenante a causa della configurazione di alcuni pianeti. Ma la maggior parte dei corpi celesti è comunque dalla vostra parte.

Panorama planetario di questa giornata abbastanza positivo con molti pianeti che vi sorridono. AMORE: Mercurio in Bilancia vi fa proprio andare “dove vi porta il cuore” in questa giornata che si rivelerà unica, specie se siete single e se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 di gennaio.

Un prospetto dei transiti planetari mediamente positivo è messo in luce da Plutone che è pienamente a vostro favore trovandosi in Capricorno. La vostra tendenza ad essere comprensivi e accoglienti si manifesterà a tutti i livelli e specie in ambito familiare e se siete nati nella terza decade pescina.