Oroscopo del 31 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Lo Zodiaco favorisce le vostre iniziative per questo ultimo giorno mese piazzandovi Marte in angolo benefico per voi dai Gemelli. La generale configurazione astrologica vi assiste con intelligenza, capacità di dare e ricevere affetto, attitudine di metamorfosi, umorismo e forza di decisione.

Un luminoso Sole nel segno amico della Vergine rende il vostro quotidiano più sereno e pacato, specie se siete nati nella prima decade. La vostra vita familiare scorre in modo naturale e prevedibile, come a voi più piace.

Una generale configurazione astrale in linea di massima propizia vi aiuta a vivere un ultimo giorno del mese scoppiettante, come a voi più piace. Il cielo si adopera per rialzarvi lo spirito, forse un po’ affaticato nei giorni scorsi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in maggio.

Giornata che conclude questo mese di agosto, che per voi Cancro è stato discreto. È il Sole a tirare le fila dei movimenti planetari, trovandosi nel segno vostro alleato della Vergine, collabora a far sì che la giornata sia pacata e serena, come a voi più piace.

Concludete questo mese con qualche piccola incertezza e alti e bassi nel tono e nell’umore. Niente di grave, in realtà solo un po’ di stanchezza e probabilmente siete ancora desiderosi di relax e di evasione dal quotidiano.

Finale di agosto in bellezza con la Luna amica dai segni buoni amici di Bilancia e Scorpione a regalarvi momenti di serenità interiore, di equilibrio, di armonia nell’ambiente circostante. In famiglia e con le persone che vi vogliono bene scoprite elementi di intesa inaspettati, colmando eventuali situazioni recenti che vi avevano un po’ lasciati perplessi.

Un contrasto planetario di Giove dal segno nemico - amatissimo dell’Ariete può darvi qualche momento di nervosismo. È Plutone in aggiunta poi, a dare qualche fibrillazione, specie a chi, di voi, è nato nella terza decade della Bilancia.

È una configurazione generale in angolo dissonante ad accentuare per il vostro temperamento quel carattere intemperante che spesso troviamo descritto in molti testi di astrologia. Il quadro contrasta maggiormente i nati nella seconda decade dando modo loro di mostrare qualche piccola stravaganza nella loro indole.

È un momento di buoni successi e si tratta di risultati tanto in campo pubblico che privato. Eccezionalmente i moti zodiacali fanno sì che Mercurio si trovi nel segno della Bilancia e questo consente alle vostre prerogative migliori come il calore umano, la generosità, la voglia di guidare le situazioni, di esprimersi alla grande.

Una bel Saturno nel segno amico buon vicino dell’Aquario, vi favorisce in ogni settore. La vostra serenità interiore, l’equilibrio intimo, sono salvaguardati in special modo se siete nati nella terza decade.

Giove, nel segno amico dell’Ariete, fa innalzare il livello del vostro buonumore, rendendovi pimpanti, vivaci, dotati di senso dell’umorismo, specie se siete nati nella prima decade. Urano nel Toro, segno ostile tecnicamente all’Aquario, vi può dare complicazioni nella sfera familiare.

Scenario di fine agosto sereno - variabile, con pianeti a guardarvi benevoli e altri a provocarvi, anche se non proprio negativamente. Marte nel segno tecnicamente contrario per voi dei Gemelli, è il “dispettoso” corpo celeste che vi stuzzica, vi costringe a venire allo scoperto e non vi fa stare tanto “nascosti”, come a volte a voi piace.