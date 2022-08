Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 agosto

Prosegue il periodo brillante sotto tutti i punti di vista e con molti pianeti disposti in angolo benefico per voi. Giove continua a favorire in voi l’ottimismo, la buona fortuna, la possibilità di incontri fortunati, specie se appartenete alla prima decade.

Pianeti in maggioranza in aspetto benefico accompagnano questo vostro nuovo giorno di agosto. Sole, Plutone e un gioioso Urano si alleano nei segni di Terra, a rendervi razionalmente fluido, ottimistico e scorrevole il quotidiano.

Si alza il sipario su una giornata positiva sotto tanti aspetti. La Luna nel segno amico della Bilancia vi infonde ottimismo e volontà di armonizzare la vita familiare. Un recente fraintendimento intervenuto tra i conviventi, aveva un po’ turbato il clima generale, ma ora la situazione si rasserena e godete della concordia in casa, che, per voi è indispensabile.

Gli astri vi guardano con benevolenza, mettendovi in condizioni di sistemare alcune questioni lasciate in sospeso in vari ambiti. In famiglia trovate il modo di definire meglio una situazione che riguarda i vostri figli, e, con sensibilità e solida affettività, vi avviate verso una concorde soluzione di ogni contrasto.

Attivissimi ed entusiasti, così vi vogliono questo nuovo giorno di agosto i transiti planetari, che vi sorridono in modo quasi esclusivo per tutte e tre le decadi del vostro segno. In particolare Mercurio nel segno buon amico della Bilancia vi rende razionali e sicuri nelle vostre possibilità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in luglio. A contrastarvi ci sono però Saturno e Urano, ma giusto per mettere un pizzico di sale e pepe alla vostra esistenza!

Nuovo giorno d’agosto molto produttivo, dove mettete in moto tutta la vostra inesauribile energia. In famiglia un delicato rapporto con i vostri figli vi può dare qualche pensiero, ma, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto, con uno splendido Sole positivo, con la forza del dialogo, riuscirete a trovare una via di soluzione.

Un cielo limpido vi si presenta oggi malgrado un Plutone che ancora vi orbita in angolo contrario dal segno tecnicamente ostile del Capricorno, se siete nati dal 15 al 20 di ottobre. Ci sono probabilmente situazioni da risolvere in famiglia, malumori dei vostri conviventi che il vostro spirito amabilmente comunicativo riuscirà comunque ad allontanare.

Qualche lieve nuvola passeggera non incrina il momento discreto che state vivendo in questa fase finale dell’estate. Ci sono, è vero, alcune incombenze familiari e di ordine pratico da sistemare, che, Saturno, sempre in aspetto dissonante, vi segnala, ma il vostro carattere adattabile avrà modo di arrivare a capo di tutto, come sempre, con sorprendente abilità.

Sensibilità accesa e capacità di ascolto delle esigenze che provengono dagli altri, sono oggi per voi in primo piano. Usate queste ottime qualità in modo disinvolto, grazie al transito di Venere nel Leone, luogo dello Zodiaco dove il pianeta si trova in posizione molto congeniale e che forma con il Sagittario un aspetto fortunato.

Avvertite un po’ di nervosismo quest’oggi, anche se per la verità non avreste motivi per esserlo. Possibile che nella vostra quotidianità qualcosa non sia proprio andata per il verso giusto, ma può benissimo trattarsi semplicemente di quelle classiche “nuvole passeggere”, che offuscano il cielo e che se ne vanno via come se ne sono venute.

Allietati da una vera e propria danza planetaria che si svolge idealmente per il vostro esclusivo piacere vi affacciate alla nuova giornata con l’ottimismo che vi contraddistingue. Non tutto è proprio come vorreste, ci sono alcune questioni familiari che ancora sono insolute, ma il vostro spirito propositivo è in grado di gestire e saper superare ben altri ostacoli!

Uno dei vostri governatori ideali, Giove, trovandosi nell’Ariete amico del vostro segno contribuisce a rendere speciale questa giornata. La parte ottimistica, espansiva, comunicativa della vostra personalità è favorita al massimo e in ogni circostanza: e oggi saprà riconoscere in profondità ciò che è buono da ciò che non lo è.