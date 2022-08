Oroscopo del 5 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Un gruppo di pianeti continua a spalleggiarvi in modo da garantirvi successi in diversi campi. Sole e Giove tra Leone e in congiunzione arietica, in particolare vi aprono a nuove amicizie se appartenete alla seconda e prima decade. Nettuno invece nei Pesci stabilizza la vostra vita familiare se siete nati nella terza decade.

Un cielo molto armonioso, quello di questa giornata. In particolare, Nettuno e Plutone, vi illuminano la via per trovare le soluzioni a molti dei vostri problemi in particolare se siete nati in maggio. Godete della compagnia del duo Marte - Urano che transita nel vostro segno e vi permette di essere teneri e dolci con la persona che avete al vostro fianco.

Vi godete i buoni influssi di Saturno in Aquario: vi alleggerisce l’animo da alcune preoccupazioni che vi avevano interessato nei giorni scorsi, specie se siete nati in giugno. Riuscite a dedicarvi alla persona che vi sta accanto mostrando tenerezza e dedizione. E il partner vi ricambia con gesti poetici e totalmente capaci di ripagare il vostro sentimento.

Profilo dei transiti abbastanza discreto. In mattinata può esservi qualche piccola seccatura in ambito familiare, ma si tratta di poca roba che riuscite a smaltire senza difficoltà nelle ore successive. Con l’argenteo satellite, la Luna, nel vostro segno riuscite a recuperare un’intesa più profonda con il vostro partner. Tenete invece d’occhio le vostre abituali frequentazioni, se siete cuori solitari!

Giornata d’estate in cui fate venir fuori il vostro protagonismo, l’estro, la voglia di stupire il prossimo. È il Sole, il vostro governatore ideale, che transita in posizione fortunata per il Leone, in special modo se appartenete alla seconda decade.

Prospetto astrologico soddisfacente, dove la vita familiare non intralcia quella più intima - sentimentale e nemmeno quella sociale - amicale. Un bel Plutone nel segno alleato del Capricorno, vi dona la capacità di gestire in modo mirabile tutte le “stanze” di cui la vostra personalità si compone, assegnando a ciascuna di esse un proprio colore e uno specifico valore.

Cielo dei transiti planetari che si rischiara e vi promette una giornata in cui il divertimento sarà assicurato. Vi godete, se siete in vacanza, l’atmosfera di relax al mare, in montagna o nei luoghi di villeggiatura con tutta la voglia di assaporare il gusto dell’estate: i suoi sapori, i colori, gli odori che offre.

Firmamento astrale rischiarato da pianeti che vi spianano la strada. La Luna nel vostro segno, nello specifico, vi dona la forza di volontà per farvi valere, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 novembre. È Venere nell’amico Cancro ora ad aprire le porte del vostro cuore a una nuova storia nata da poco.

Scena di inizio agosto che vi vede in piena esplosione di benessere fisico e psicologico. Qualche piccolissimo dissapore può sorgere soltanto in ambito familiare con il duo Mercurio - Nettuno imbronciato che vi obbliga a prendere impegni e a dare probabilmente maggiore attenzione ai vostri conviventi.

Un nuovo giorno d’agosto abbastanza sereno vi attende, con un luminoso duo Marte - Urano in ottimo aspetto dal segno del Toro intenzionato a farvi trascorrere momenti lieti in famiglia, specie se fate parte dei Capricorni della seconda decade. La Luna Scorpione vi continua a voler bene insieme a Mercurio dall’amico segno della Vergine.

Sfida dei transiti abbastanza avvincente in questa prima parte d’agosto che vede la presenza di un Saturno fortunato in congiunzione nel vostro segno a portarvi una discreta armonia in campo familiare e nel settore delle amicizie. Venere, astro deputato alle emozioni sentimentali, pur neutra in Cancro, vi promette una capacità di sintonizzarvi con la vostra dolce metà.

Cielo di agosto che vi trova in una condizione mentale e fisica perfetta. Urano, Luna, Venere, Marte e Nettuno si occupano di donarvi una smagliante forma psicofisica che mettete in evidenza nella vostra cerchia di amicizie. Momento di appassionato coinvolgimento e emozioni alle stelle, specie se appartenete alla seconda decade pescina.