Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 luglio

La solarità così connaturata al vostro segno è in fase di ulteriore espansione. La Luna in Gemelli e Mercurio in Leone la fanno da padroni e vi favoriscono fornendovi sensibilità, fascino, volitività, lucidità mentale, attivismo da spendere in ogni campo.

Anche se è sabato sentite il bisogno di rintanarvi nel vostro guscio o addirittura di isolarvi dal mondo: come mai? Un po’ di stanchezza e di stress potrebbero essere intervenuti su di voi negli ultimi tempi, a causa di diversi aspetti zodiacali dissonanti.

Sabato di mezza estate gratificato ancora da transiti planetari di tutto rispetto per voi. In particolare da un grande benefattore vi arrivano influssi positivi, per la salute, l’energia, la soddisfazione psicologica.

Quadro di questo sabato di metà estate abbastanza positivo, specie per quel che concerne l’equilibrio fisiologico delle funzioni organiche e anche per la tranquillità psicologica. Le forze che regolano il buon andamento di questi valori, Mercurio, Venere, Sole e Luna, si trovano infatti in splendida posizione per il vostro segno.

Marte ancora nel segno che a voi è tecnicamente contrario del Toro, vi suggerisce di curare casa, famiglia e i rapporti affettivi con i vostri cari. Dalla vostra parte è invece Mercurio, che si trova in armonica congiunzione col vostro segno, allo scopo di farvi giocare un ruolo di primo piano in campo attivo, lavorativo e sociale.

Il pianeta della comunicazione, Mercurio e l’astro dell’eros, Plutone, formano, in questo sabato aspetti benefici per il vostro segno, dagli amici Leone e Capricorno. Si crea così per voi un sereno bilanciamento della vitalità attiva con la vitalità erotica di voi stessi, tra la parte sociale – pubblica e la parte intima – privata, quella legata alla creatività.

Sabato di metà estate che vede influssi contrastanti per il vostro segno. Da un lato abbiamo il duo Mercurio - Saturno, che nel Leone e nell’Aquario alleggerisce di molto la vostra vita familiare dai pesi che avevano un po’ gravato nei giorni scorsi e per i nati, fondamentalmente, in settembre. Dall’altro troviamo quest’oggi Giove in Ariete, segno tecnicamente ostile alla Bilancia, e che vi guarda imbronciato.

Sarà Venere in Cancro a dare una luce particolare al vostro segno questo sabato, a partire dal tardo pomeriggio. E la dea diventa la vostra madrina d’eccezione quando transita in questo segno, rivestendo un’importanza esclusiva. Aumenta in voi il vostro già connaturato intuito.

Preparatevi a un sabato particolarmente avvincente. Mercurio nel segno del Leone, che appartiene al vostro elemento-cardine, il Fuoco, vi favorirà e stimolerà in ogni campo della vostra vita. Oltre a Mercurio troviamo sempre in Leone un munifico Sole, divinità della capacità di affermarsi e di mettersi in gioco con passionalità.

Uno straordinario Nettuno si trova in buon aspetto per il Capricorno dal segno vostro fidato alleato dei Pesci e vi facilita nell’intuizione; una stessa buona posizione occupa Urano, nel segno del Toro. Un buon equilibrio tra la vostra parte decisionale e quella notturna, tra la volitività attiva e sensibilità istintiva, vi accompagna.

Siete pronti per un sabato scoppiettante, da condividere con gli amici più simpatici, con un divertimento che si protrarrà da mattina a sera? I transiti planetari ve lo cominciano a preparare! A voi la scelta di immergervi completamente nell’atmosfera particolarmente gaia, o, a godervene in una misura più o meno moderata lo spettacolo.

Il ritmo armonico impresso al vostro fine settimana è regalato dalla buona combinazione di Venere e Marte che si trovano in simultanea in aspetto magnifico. È molto favorita la concordia familiare, lo scambio tenero e affettivo tra i vari componenti del vostro clan.