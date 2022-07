Oroscopo del 18 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Baciati dalla fortuna: così vi vuole un infuocato Giove che si trova nel vostro segno. Venere è felicemente ben messa per voi e la salute mai come adesso è in ottimo stato, eccellenti sono le prospettive sulla bellezza e la forma fisica di donne e uomini del segno.

È Mercurio che è ospitato in un segno compagno nella composizione delle forze zodiacali femminili, il Cancro, ad illuminarvi il cammino in questa giornata di metà estate, con influenze di operosità, di buon senso, di risoluzione felice dei problemi quotidiani.

Firmamento astrale di mezza estate che sembra disegnato su misura per voi. Venere e Giove continuano a proteggervi. Venere e Saturno sono benefici e le scelte sentimentali che avete compiuto di recente potranno avere una conferma lampante negli eventi che si verificano in questa luminosissima, per voi, giornata estiva.

Un Plutone in angolo disturbante vi obbliga a non star fermi, ad agire, a risolvere questioni di vario genere (non da ultimo quelle patrimoniali), in famiglia, specie se siete della terza decade. Continua l’ondata di eros che tende a prevalere su quella di tipo emotivo – sentimentale.

È un’ottima Venere Gemelli a interpretare la parte della protagonista sulla scena dei vostri eventi di quest’oggi. Mettete freni al vostro indomabile gusto per l’avventura e vi concentrate sulle vostre relazioni durevoli e corrisposte, che sono un punto fermo stabilizzatore nella vostra vita.

Equilibrio emotivo e capacità intellettuali di primordine vi sostengono in questa giornata di mezza estate. Agite con garbo, equilibrio e con un invidiabile e risoluto senso pratico in una questione familiare che mette in gioco interessi economici.

Il cielo è completamente, o quasi, dalla vostra parte quest’oggi e fa innalzare la vostra naturale simpatia, l’attitudine a dire battute in ogni momento, l’allegria che non manca di accompagnarvi per tutto il giorno. I nati tra il 13 e il 18 ottobre saranno i più favoriti in assoluto dalla buona sorte, poiché si vedranno arrivare la positività di Saturno in Aquario.

I pianeti quest’oggi vi guardano di buon occhio e vi garantiscono un moderato buon esito delle vostre iniziative. Malgrado un aspetto provocatorio che vi arriva da Urano nel segno a voi tecnicamente ostile del Toro, la vostra vita sentimentale non conosce scosse.

Progetto dei transiti di questo nuovo giorno di mezza estate mediamente positivo, con ancora qualche piccola contrarietà astrale, che, voi, segno indomito quale siete, riuscirete a reggere.A proteggervi da qualche scaramuccia, che oggi potrebbe interessare qualcuno di voi, ci pensa la mano protettiva di Giove.

Saturno e Urano, formano questa giornata un aspetto positivo da un punto di vista astrologico e lo formano il primo per la vostra terza decade, il secondo per la seconda decade. Se siete nati dal 5 al 10 di gennaio, per la precisione, la vostra vita sta per prendere letteralmente il volo, gli astri la favoriscono pienamente.

Nuovo giorno d’estate allietato da una splendida combinazione astrologica: è merito dell’influsso benefico che quest’oggi si forma con Saturno ospitato nel vostro segno. Il pianeta promuove saggezza e partecipazione attiva nei rapporti interpersonali.

Quadro dei transiti planetari abbastanza positivo con le forze celesti quasi tutte pronte a sorreggervi. È opportuno tenere tuttavia un atteggiamento equidistante da certe posizioni e non lasciarvi invischiare in polemiche, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 9 di marzo.