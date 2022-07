Oroscopo del 12 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 luglio.

Saturno vi assiste con grande lucidità se nati dal 9 al 15 aprile. Giove vi proietta positivamente verso il vostro amore, così come anche Marte. Giove è in aspetto grandioso per i lavoratori della prima decade.

Sole, Marte e Urano ma anche Luna vi danno tutti un’efficiente lucidità. Anche Nettuno e Plutone sono positivi, così come Mercurio che vi porta grande romanticismo in amore. In ufficio siete veramente una cannonata e i colleghi vi stimano.

Venere e Saturno vi vogliono bene così come Mercurio. Sintonia importante con la vostra dolce metà se nati in prima e seconda decade, anche se Nettuno è contrastante per i nati nella terza. Se svolgete una professione legata alla comunicazione Venere e Giove vi assicurano successi.

Mercurio, Sole e Venere vi pongono in una grande condizione psicofisica, anche se Giove modera le vostre fortune. Nettuno vi gratifica molto in serata sul piano emotivo così come Urano. A lavoro sempre Mercurio vi dà una mano consistente.

Giove e Venere sono positivi così come Sole e Mercurio se nati n in seconda e terza decade. Se siete single vi lancerete in qualche avventura intrigante se nati dal 25 luglio al 3 agosto. Mercurio vi rende svelti ed efficienti a lavoro.

Urano, Luna e Plutone vi sostengono così come Mercurio e Marte. Se nati dal 5 al 9 settembre siete attentissimi al benessere della persona amata. Svolgete un lavoro a contatto con il pubblico? Mercurio è molto benefico.

Venere vi rende istrionici e vivaci se nati dal 29 settembre al 2 ottobre. Sembra stiate lasciando da parte desideri di svolazzamento per dedicarvi a una passione durevole. Venere vi fa fare scintille a lavoro se nati nella terza decade.

Luna è magica oggi e vi regala un fare sognante e fantastico. Se nati dal 14 al 22 novembre potreste scrivere un bel resoconto di coppia della giornata. A lavoro Plutone favorisce i nati nella terza decade.

Saturno e Giove si legano felicemente al vostro segno se nati dal 25 novembre al 3 dicembre. Venere è un po’ imbronciata in amore mentre Saturno vi infonde razionalità logica se nati nella terza decade a lavoro.

Se nati nella terza decade Mercurio vi aiuterà, insieme a Plutone, per passeggiate e attività sportiva, specie se nati dal 21 dicembre al 2 gennaio. Luna è molto positiva in amore e anche Plutone vi stimola a fare conquiste. Se nati dal 14 al 18 gennaio Urano vi aiuterà a gestire il business.

Giove vi promette una giornata abbastanza vivace e stimolante se nati nella prima decade. Attenzione però agli eventi che toccano la sfera sociale se nati dal 25 al 29 gennaio. Urano è un po’ dispettoso in amore mentre a lavoro Plutone e Nettuno vi spianano la strada.

Luna è molto bendisposta per fisico, spirito e mente. Mercurio potrebbe favorire ritorni di fiamma in amore, mentre a lavoro date una mano a un collega arrivato da poco in ufficio.