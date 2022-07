Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’11 luglio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 luglio.

Marte è molto incoraggiante se nati a marzo, anche Venere e Luna vi donano grande espansività. Mercurio è un po’ imbronciato se nati dal 27 marzo al 2 aprile mentre Urano vi farà concludere degnamente gli impegni di lavoro.

Sole e Mercurio vi danno grande energia. Plutone vi sorregge con grande forza in amore se nati dal 15 al 18 maggio. Diligenti, disciplinati e rigorosi a lavoro in questa giornata.

Mercurio innalza il vostro umore mentre Saturno indica momenti di amicizia molto favorevoli. La vostra libertà è il bene più prezioso e per questo assegnate lo stesso valore anche a quello del partner. Il lavoro di squadra vi aiuterà a superare alcune sfide ostiche a lavoro.

Giornata abbastanza fortunata per i membri di tutte le decadi anche se Plutone vi guarda imbronciato se nati nella terza. Se festeggiate gli anni tra il 6 e il 15 luglio dovrete chiarire una questione affettiva con il partner. Se svolgete un lavoro connesso alla comunicazione Mercurio e Sole saranno in ottimo aspetto per i nati della seconda decade.

Luna e Giove vi danno forma fisica ottima se nati nella prima decade. Il vostro cuore sente il bisogno di essere coccolato se nati dal 25 luglio al 3 agosto. Un progetto di lavoro si rivela stimolante se nati a luglio.

Luna dissonante per i nati nella prima decade e anche Nettuno è imbronciato. Se siete single Plutone sarà potente alleato in fatto di sex appeal, mentre a lavoro aiutate un collega per un compito complicato.

Luna vi allieta la mente, lo spirito e il fisico. Vi dedicate a una persona che volete sedurre e ottenete un discreto successo. Giove, Sole, Mercurio e Plutone vi obbligano a percorsi lavorativi diversi da quelli programmati se nati in prima e terza decade.

Mercurio darà manforte ai nati dal 27 ottobre al 4 novembre. Sole spiana la vostra strada per molti progetti di vita. In amore proverete sentimenti ricambiati, mentre se nati dal 5 al 9 novembre dovrete valutare meglio un investimento.

Luna vi rende capaci di costruirvi grandi interessi, in famiglia e non. Favoriti flirt e relazioni disimpegnate oggi, mentre a lavoro troverete sicuramente le carte giuste per sfondare.

I nati nella terza decade avranno libertà di azione in ogni campo, anche se Giove è dissonante per i nati dal 15 al 18 gennaio. Se siete nati dal 5 al 10 gennaio Urano vi sorreggere con potenti influssi di carica sensuale. La vostra attività lavorativa procede piuttosto normalmente.

Giove vi dona dinamicità e visione lungimirante. Luna, Venere, Plutone e Nettuno vi aprono a esperienze sentimentali appaganti se nati dal 31 gennaio al 5 febbraio. Se nati tra il 2 e il 6 febbraio i liberi professionisti dovranno trovare alleati per progetti personali.

Nettuno vi stimola a essere più diplomatici in famiglia se nati a febbraio. Urano, Plutone e Nettuno lavorano per la vostra condizione sentimentale. Sole e Mercurio suggeriscono maternità se nati in prima o seconda decade. Sole sottolinea anche la vostra generosità a lavoro.