Oroscopo del 6 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 luglio.

Venere vi dona sorriso e benessere oggi. In amore è Giove a trionfare nel vostro segno: vi sentirete amati e ammirati. Se nati dal 24 al 31 marzo potreste avere un’inaspettata ma conveniente proposta lavorativa.

Urano, Giove, Plutone e Nettuno sono tutti paladini propizi per il vostro segno. Giornata con gran voglia di tenerezza ed entusiasmo in amore se nati dal 13 al 17 maggio, mentre a lavoro servirà un po’ di pazienza per chi si occupa di campi artistici.

Nettuno pone un po’ di limiti alle vostre fortune, con Giove però molto congeniale in amore specie per i nati nella prima decade. Se nati dal 14 al 18 giugno la professione è fonte di notevoli soddisfazioni.

Venere è abbastanza positiva e vi dà molta grinta. Urano e Nettuno vi spalleggiano nelle imprese erotiche anche se Giove è negativo per i nati dal 24 al 30 giugno. Nettuno vi guarda benevolo a livello professionale.

Giove gratifica il vostro segno anche oggi. Se siete single sono in arrivo novità sentimentali specialmente grazie a Urano e Mercurio e soprattutto se nati dal 14 al 17 agosto. Giornata molto proficua per voi a livello lavorativo.

Nettuno vi porta qualche arma spuntata se nati nella terza decade. Momento di placida routine e tranquillità in amore se nati dal 3 al 10 settembre. Non ci sono particolari difficoltà da superare a lavoro oggi grazie a un ottimo Plutone.

Venere vi regala auspici di allegria e brio e rinforza pure i suoi influssi per diversi flirt, specie se nati nella seconda decade. A lavoro, se nati dal 4 al 14 ottobre, Saturno vi darà discrete facilitazioni.

Urano è negativo e può aprirvi a un confronto con la realtà che non è semplice. Sole e Plutone però vi danno un sano appoggio di razionalità se nati nella seconda decade. Alcuni di voi saranno costretti ad assumersi responsabilità nella relazione, a lavoro Plutone invece vi darà traguardi prestigiosi.

Giornata molto gioiosa grazie a Giove, specie se nati tra il 25 e il 30 novembre. Se invece siete nati dal 12 al 17 dello stesso meso Nettuno l’ispiratore dei vostri colpi di fulmine in amore. Momento chiave per il vostro successo lavorativo, che richiederà ovviamente impegno e fatica.

Urano, Plutone e Saturno vi danno una straordinaria sicurezza in voi stessi. Se nati dal 9 al 14 gennaio Plutone vi è di stimolo in amore. Se invece siete nati dal 22 al 31 dicembre avvertite un vago desiderio di ribellione dal partner. Siete nati nella seconda decade? Le prospettive lavorative sono ottime!

Luna vi regala lucidità oggi, con Venere che invece vi dona una grande intesa con il partner, nonostante Urano sia contrario per i nati nella terza decade. Saturno vi prospetta traguardi di prestigio a lavoro.

Sole, Mercurio e Nettuno fanno emergere un po’ di pigrizia e voglia di relax. Mercurio è il regista di incontri strepitosi se nati nella prima decade. Fate attenzione a come gestite i soldi se nati dal 10 al 15 marzo.