Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 giugno segno per segno

Nettuno e Mercurio portano rivoluzioni nella vostra vita, così come Marte e Giove sono positivi. Saturno e Mercurio vi danno molta dolcezza in serata con la vostra dolce metà, mentre a lavoro dimostrate sul campo che siete i migliori.

Saturno vi contrasta un po’ ma gli altri pianeti sono dalla vostra parte. Piccoli colpi di testa in amore vi porteranno di nuovo sulla strada di logica e razionalità. A lavoro sarete molto ispirati se nati nella seconda decade.

Giornata allegra e serena per voi con Giove benefico e una forma fisica invidiabile. La vostra sete di libertà risplende in campo sentimentale mentre a lavoro Giove e Marte vi favoriscono nelle attività artistiche.

Grandi energie fisiche e mentali oggi per via di Venere, con Urano che vi farà arrivare a piccoli trionfi, specie in amore, così come Nettuno e Venere se nati nella seconda e terza decade. Cercate di risparmiare un po’ di denaro in questi giorni.

Sole vi fa creativi e ricettivi oltre che fantasiosi, anche se Saturno spunta un po’ le vostre armi se nati nella terza decade. La vostra dolce metà richiede maggiore sensibilità se nati dal 23 al 26 luglio. A lavoro attività febbrile.

Sole vi dipinge come agguerriti lottatori. Siete molto libertini in amore anche se non altrettanto sentimentali, mentre in ufficio mostrate la solida affidabilità professionale.

Influssi positivi oggi, anche nella vita familiare grazie a Venere. Una nuova storia d’amore che vi è capitata vi esalta molto: non ostacolatela! Se nati nella terza decade prendete tempo prima di attuare una decisione lavorativa importante.

Giornata che minimizza alcune problematiche per i nati in ottobre, con Nettuno e Sole sponsor prestigiosi ma Venere contrario. Sex appeal alle stelle per i single di ottobre, mentre chi è nato dal 12 al 15 novembre avrà un geniale Nettuno ad aprire immense strade lavorative.

Saturno e Giove sono i vostri coach astrali e vi stanno vicini. Plutone vi suggerisce tattiche importanti per trovare la persona giusta, con Marte che le affinerà. Giove vi spalleggia a lavoro.

Giornata particolarmente felice e fortunata oggi grazie a Urano, che dona energia fisica e mentale, così come grazie a Nettuno e Plutone. Saturno è molto stimolante in amore, a lavoro invece un progetto intrigante attrae la vostra attenzione.

Mercurio favorisce i nati nella seconda decade, con Urano che invece è dissonante. Luna vi fa trascorrere una bella serata con la vostra dolce metà, mentre Plutone – nonostante Urano dissonante – vi farà vincere alcune sfide lavorative.

Cielo che vi sorride anche oggi grazie a Sole e Nettuno. Luna, Giove e Nettuno vi spronano a conoscere gente nuova se nati dal 2 al 9 marzo, mentre a lavoro i nati di seconda e terza decade potrebbero darvi finalmente la certezza di ciò che volete fare.