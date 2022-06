Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 giugno

Plutone è un po’ dissonante e vi crea qualche piccola turbolenza in famiglia ma niente di grave. Mercurio vi obbliga a farvi avanti verso chi ha preso il vostro cuore se nati tra il 31 marzo e il 5 aprile. A lavoro infondete voglia di fare ai vostri colleghi con la vostra concretezza.

Nettuno vi fa emergere un profondo desiderio di metamorfosi se nati dal 9 al 14 maggio. Giove favorisce gli innamorati della prima decade mentre a lavoro Saturno, seppur contrario, vi dà la forza per reagire alle avversità della giornata.

Saturno crea un po’ di vis polemica che però si smorza quasi subito. Fitness di tutto rispetto grazie a Luna se nati nella seconda decade. Mercurio vi rende attenti, pazienti e meticolosi se nati tra il 5 e il 15 giugno. Se svolgete una libera professione vi saprete muovere con destrezza.

Plutone è un po’ scomodo e provocatorio ma Urano è positivo oggi. Luna e Nettuno sono splendidi per la vostra fase amorosa, con lo stesso Nettuno che vi favorisce se vi adoperate come liberi professionisti.

Giove, Marte e Sole vi coccolano così come Mercurio, il quale vi aiuta anche a sintonizzarvi meglio con la vostra dolce metà. Un problema economico che vi assillava sarà risolto grazie al consiglio di una persona cara.

Venere e Urano favoriscono una comunicazione chiara e onesta in famiglia se nati dal 9 al 17 settembre. Plutone porta una ventata di aria fresca in amore, mentre a lavoro la concentrazione sarà volta al raggiungimento di un traguardo significativo.

Avvenimenti cruciali in molti settori della vita oggi. Mercurio vi apre alla possibilità di mettervi in gioco, mentre Saturno favorisce i nati nella terza decade. In amore siete pronti a rischiare il tutto per tutto ma è necessaria anche una pausa se nati a settembre. La vostra costanza lavorativa porterà frutti.

Urano vi ostacola un po’ se nati dal 4 al 10 novembre ma in amore Luna sarà molto armonica nella sfera erotica e passionale. In campo professionale sarete audaci e accattivanti per cercare la gloria.

Saturno è il vostro paladino oggi se nati dal 10 al 16 dicembre. Mercurio è un po’ contrario in amore se siete single quindi attenzione. La chiave di volta del successo professionale? Una squadra di primo livello.

Urano e Luna sono in ottimo aspetto e anche la forma fisica riprende quota se nati dalla seconda alla terza decade. Momento erotico molto favorevole grazie a Plutone e Nettuno se nati dal 13 al 18 gennaio. Gratificazioni economiche importanti a lavoro.

Sole e Mercurio vi danno intraprendenza e mille progetti da realizzare, al pari di Saturno, il quale – se nati nella terza decade – asseconda le vostre aspirazioni sentimentali. Se lavorate in maniera indipendente a casa renderete meglio che altrove.

Nettuno vi guarda benevolo per generare dei cambiamenti. Mercurio è negativo in amore ma Luna e Venere positivi, così come anche Giove. Se lavorate come liberi professionisti avrete molti successi nella seconda parte di giornata.