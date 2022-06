Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 giugno.

Sole e Mercurio vi danno le energie giuste per le vostre qualità se nati in prima e seconda decade. La vostra personalità è a volte timida e schiva ma Mercurio vi aiuterà nelle fasi amorose. Se svolgete una professione nell’ambito del commercio oggi sarete ampiamente protetti.

Nettuno vi aiuta a vivere in armonia in famiglia se nati dal 16 al 19 maggio. Sapete ascoltare il richiamo dei sensi con grande autocontrollo oggi. Lavorate pure di domenica? Plutone vi darà lucido autocontrollo.

Mercurio vi regala grande senso dell’umorismo se nati nella prima decade. Sole vi dona un notevole equilibrio nelle funzioni organiche, mentre Plutone è il vostro governatore in amore. Giove non vi darà preoccupazioni economiche di sorta.

Luna vi suggerisce mosse ardite e tattiche eroiche oggi. Il vostro sex appeal raggiungerà livelli notevoli grazie a Luna anche se Plutone vi sarà ostile. Dimostrerete oggi una grande capacità nel maneggiare denaro.

Sole e Marte sono i carburanti delle vostre energie vitali se nati dal 25 luglio al 7 agosto. Mercurio vi aiuta a gestire i bollenti spiriti se nati dal 25 luglio al 2 agosto. Urano è ostile oggi quindi occhio alle spese.

Transiti misti oggi per voi. Plutone è al vostro fianco in amore se nati dal 16 al 23 settembre così come Venere se nati dal 9 al 17 settembre. Si profila oggi una promettente occasione di investimento: sfruttatela!

Mercurio è trionfale nel vostro segno e traccia la vostra strada. Venere è neutra in amore e vi volta un po’ le spalle nei flirt ma questo è da mettere in conto. Se nati dal 14 al 20 ottobre Sole vi rende di manica troppo larga con i figli.

Luna, Nettuno, Plutone e Sole sono tutti un po’ imbronciati, anche se Luna e Plutone vi daranno comunque un’ottima passione amorosa. Il vostro spirito attivistico vi porta a cercare delle cose da fare anche di domenica!

Marte e Saturno vi danno manforte se nati in seconda e terza decade. Plutone colma la voglia d’amare del vostro cuore se nati a dicembre mentre Giove vi rende lucidi, attivi e capaci di intavolare soluzioni importanti per problemi patrimoniali.

La vostra forma fisica è eccellente e Luna, Venere e Plutone vi danno un ottimo fitness. Nettuno vi darà un magico sex appeal se nati dal 9 al 15 gennaio mentre se nati in prima e terza decade fidatevi della vostra attitudine alla conservazione.

Saturno vi dà grandi capacità di mediazione se nati dal 12 al 17 febbraio, anche Nettuno vi rende magici nei rapporti sociali. Se nati nelle prime due decadi la vostra vita sentimentale sarà molto trafficata. Gestite anche un’intricata situazione patrimoniale grazie a Urano.

Luna e Nettuno sono a vostro favore se nati dal 9 al 15 marzo. Urano però vi chiede un po’ di riposo. Plutone vi invita a intrecciare flirt con disinvoltura mentre a lavoro, sempre se nati dal 9 al 15 marzo, dovrete affrontare una riflessione spirituale grazie a Nettuno.