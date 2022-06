Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 giugno.

Mercurio è completamente armonico e vi spiana la strada. Venere vi fa consolidare una relazione iniziata da poco, mentre Saturno vi spiana la strada per un incontro speciale se siete single nati tra il 13 e il 18 aprile. Se fate parte della prima decade sarete esuberanti e vitali in ufficio.

Nettuno e Plutone sono molto felici, così come anche Urano. Luna potrebbe consigliarvi una bella full immersion nella dieta. Giove vi dona tranquillità nella vita affettiva se nati dal 20 al 24 aprile. A lavoro sarete puntuali e precisi.

Previsione astrologica abbastanza fortunata anche se Nettuno è tecnicamente ostile, poiché Sole e Mercurio sono benefici. Venere benedice i vostri successi a livello sentimentale se nati nella seconda decade. Sempre se nati in questa decade a lavoro ci sarà aria di rinnovamento.

Urano vi fa cominciare bene la giornata se nati a giugno. Venere vi guarda benevola e vi stimola a fare meglio in amore, mentre se fate parte della seconda decade la tenacia e il rigore che mettete a lavoro faranno la differenza.

Mercurio vi aiuta in campo familiare ed economico se nati dal 24 luglio al 2 agosto. Sole vi dona un buon tono vitale e generosità, mentre Marte vi rende capaci di potenti imprese sentimentali se nati dal 4 al 12 agosto. Mercurio vi fa riprendere un’ottima forma per la routine lavorativa.

Venere è molto felice così come anche Urano. Nettuno e Mercurio però vi contrastano creando dei contrattempi. Non vi spaventano le difficoltà e i rischi dell’amore, mentre a lavoro Plutone vi darà una particolare sicurezza in voi stessi.

Dinamismo ed efficienza in ogni campo oggi. Mercurio non vi fa resistere alla tendenza del flirt e dell’ammiccamento ma Giove e Plutone negativi possono indurvi in colpi di testa un po’ gratuiti. Se svolgete un lavoro nel campo della comunicazione Saturno spianerà i vostri passi se nati nella terza decade.

Plutone è in angolo armonico se appartenete alla terza decade. Giove vi rende romanticamente devoti al partner ma occhio perché Venere oggi è dissonante. Se nati dal 10 al 13 novembre vi farete notare in nuovi territori professionali.

Saturno è in posizione benefica oggi soprattutto nell’aspetto familiare. Mercurio vi contrasta un po’ in amore se nati dal 23 al 29 novembre ma Marte vi rende persone migliori in campo professionale.

Venere e Urano sono positivi ma c’è il disturbo di Marte e Giove. Nettuno vi farà lanciare in conquiste amorose un po’ rischiose se nati nella terza decade. A lavoro il vostro entusiasmo contagia tutti!

Venere è un po’ ostile specie nella gestione degli affetti familiari ma Sole e Mercurio vi spingeranno invece ad approfondire una nuova conoscenza che potrebbe diventare interesse sentimentale serio. Saturno è favorevole a lavoro se nati dal 12 al 17 febbraio.

Un po’ di stanchezza e pigrizia oggi per via di Mercurio ma Venere è dalla vostra parte così come Luna e Plutone. Venere vi induce ad andare con i piedi di piombo se avete iniziato una storia da poco e siete nati nella terza decade. Il vostro garbo farà la differenza a lavoro oggi.