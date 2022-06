Oroscopo del 15 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio vi regala una magnifica giornata sotto ogni punto di vista. Il vostro ottimismo peraltro vi incoraggia a osare in amore con Sole che vi sorride benefico. Se nati nella terza decade inoltre Saturno vi darà saggi consigli. Cercate solo di non spendere tanto: Giove è dalla vostra parte.

Venere vi aiuta a gestire le situazioni familiari al meglio. Saturno è un po’ imbronciato ma Plutone e Nettuno sono in splendido aspetto amoroso. Mercurio inoltre vi farà brillare a lavoro se nati nella prima decade.

Mercurio vi porta vento favorevole: andrà tutto a gonfie vele. Siete molto sexy e vi scoprite a poter sedurre persino cuori indomiti. Mercurio peraltro vi invita a preservare bene i guadagni impiegandoli in investimenti.

Urano e Nettuno vi danno una grossa mano per tutto oggi se nati nella terza decade. Una nuova passione vi infiamma con Venere che favorisce il successo ai nati dall’11 al 17 luglio. Le vostre risorse economiche sono ora discrete, quindi non sprecatele.

Vento di rinnovamento per voi grazie a Giove. Sole vi invita a ricominciare da zero in amore, anche se Urano è dissonante per i nati dal 3 al 9 agosto. Se svolgete un lavoro di commercio o vendita Saturno non vi sorregge molto se nati nella terza decade.

Venere raddoppia entusiasmo e simpatia se nati dal 12 al 16 settembre. Una nuova passione vi vuole illuminare l’anima: lasciate che questa persona parli al vostro cuore. Se lavorate nella vendita o nel commercio attenzione al maneggio di risorse.

Saturno e Mercurio vi pongono in volontà di rinascita e ristrutturazione. Venere è un costante stimola al rinnovamento anche in amore, specie se nati nella seconda decade. Saturno è positivo e vi fa capire come impegnarvi. Mercurio e Saturno inoltre vi aiuteranno anche a livello professionale.

Venere non è molto positiva oggi ma Luna e Plutone vi sorreggono – insieme a Nettuno – se nati nella terza decade. Venere, Saturno e Urano sono contrari in amore mentre a lavoro Plutone sarà un coach d’eccezione se nati a novembre.

Plutone, Saturno e Marte vi danno occasione di prendere le decisioni giuste in ogni ambito. Mercurio e Sole vi favoriscono negli approcci amorosi mentre a lavoro Giove vi darà un’efficienza praticamente perfetta.

Luna vi darà un tesoro di esperienza capace di arricchirvi l’anima. Venere e Nettuno vi sorridono in modo deciso in amore, mentre a lavoro cercate di prendervi il tempo necessario per capire come spendere il denaro guadagnato.

Luna, Giove e Marte vi danno una giornata di alti e massi, anche se Mercurio proverà a mettere le cose a posto. La programmazione di un viaggio vi tiene molto impegnati con la vostra dolce metà, a lavoro invece sarete più tranquilli dopo aver allontanato alcune responsabilità gravose.

Si fa strada dentro di voi un desiderio di cambiamento se nati dal 9 al 14 marzo. Urano e Plutone vi portano a una volontà di riavvicinamento in una vecchia relazione di coppia, se nati a marzo. Se svolgete una professione artistica saprete dare sfogo alle ispirazioni creative.