Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’11 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 giugno.

Sole vi rende vivaci e briosi ma Marte invece nervosi. Giove vi sostiene nelle vostre iniziative sentimentali mentre a lavoro, grazie a Sole, avrete una grande intesa con alcuni dei vostri colleghi.

Marte, Giove e Nettuno sono tutti benevoli, così come Venere che migliorerà la vostra condizione fisica. Vivete un momento di solida affettività per quanto concerne il rapporto di coppia, a lavoro invece cercate di essere solidi e pazienti se nati dal 10 al 14 maggio.

Grandi sorprese e novità nella giornata di oggi, con Sole che continua a ritrovarsi positivo. L’amore per voi significa soprattutto sorriso e gioco e oggi lo dimostrerete. Nettuno rende un po’ confusi i vostri obiettivi lavorativi.

Venere vi rende più lucidi e attenti in famiglia, anche Urano vi sostiene fortemente specie nell’aspetto immateriale e fisico dell’esistenza se nati dal 4 al 10 luglio. Venere vi chiede rigore e condivisione nella relazione mentre a lavoro un po’ di prudenza può non guastare.

Configurazione abbastanza promettente, specie in famiglia. Giove vi dona un prezioso elemento di armonia interiore in amore se nati dal 26 al 31 luglio. A lavoro Marte vi conferma che siete dotati di grande professionalità.

Venere, Mercurio e Urano sono perfetti per voi, in particolare Venere vi rende particolarmente attraenti e magnetici in fase seduttoria. A lavoro Plutone vi consentirà, insieme a Luna, di dirigere bene le attività lavorative se nati dal 12 al 18 settembre.

Saturno e Sole sono entrambi molto significativi per voi oggi, aumentando la voglia di socievolezza. Una nuova condizione di spirito e mente vi permette di rivolgervi all’amore in maniera più consona se nati dal 24 settembre al 5 ottobre. Plutone è contrario a lavoro per i nati dal 15 al 18 ottobre ma Sole benefico metterà le cose a posto.

Luna e Nettuno vi danno sensibilità e intuito oggi, con una forma fisica molto buona. La vostra attitudine alla tenerezza è sotto i riflettori in amore oggi, mentre a lavoro sempre Luna vi proteggerà.

Giove vi favorisce mentre invece Sole vi è contrario. In amore sarete sensibili e delicati mentre a lavoro, se lavorate con il denaro, Sole potrebbe farvi commettere qualche passo falso se nati nella seconda decade.

Urano è dalla vostra parte mentre Marte vi rende distratti oggi. Luna esalta in voi costanza e fedeltà se nati dal 25 al 31 dicembre. Impegno indefesso a lavoro e giornata molto positiva.

Plutone, Nettuno, Saturno, Giove e Sole sono tutti favorevoli, di contro però ci sono Venere, Luna e Urano. Sole vi rende molto teneri negli aspetti del cuore, anche se Luna è dissonante per i nati nella seconda decade. Saturno vi fa avanzare di carriera se nati dal 14 al 17 febbraio.

Giornata decisamente radiosa grazie a Venere, Mercurio e Urano. Se aspirate a un rapporto solido e maturo non esagerate negli atteggiamenti infantili se nati dal 7 al 13 marzo. Luna vi rende lucidi e attenti nello svolgimenti delle attività professionali.