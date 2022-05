Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 maggio

Luna vi ravviva lo spirito oggi anche se Plutone è un po’ imbronciato in amore se nati nella terza decade. Luna e Sole vi trasmettono un guanto di sfida positivo a lavoro, con Marte vostro alleato che non vi fa deludere le aspettative se nati nella prima decade.

Quadro di transiti abbastanza positivo, con Plutone che muove le energie in fase amorosa. A lavoro siete volenterosi e pragmatici anche grazie a un fervido Nettuno che dissolve tutte le insicurezze.

Nettuno è un po’ negativo ma gli altri pianeti vi sostengono fortemente. Sole, Marte e Giove vi regalano un fascino quasi infallibile in amore, mentre Sole e Luna vi vogliono combattivi in ufficio se nati nella terza decade.

Nettuno è molto benefico oggi per voi, specie in famiglia. Oggi in amore siete messi in posizione di delicato ascolto nei confronti della vostra dolce metà, grazie a Venere. Se nati dal 17 al 21 luglio Plutone vi favorisce se siete liberi professionisti.

Transiti abbastanza positivi con Luna che allieta l’atmosfera familiare e stabilizza anche la relazione di coppia se nati tra il 3 e il 10 agosto. Sole è molto armonico lavorativamente parlando se nati tra il 27 e il 29 luglio.

Oggi sarete lievemente nervosi se nati ad agosto ma niente di grave. Buona forma fisica se nati dal 15 al 17 settembre, mentre in amore ricordatevi sempre di avere un cuore da saziare al di là degli impegni! Studiate inoltre lucide tattiche per emergere a lavoro, grazie a Plutone.

Sole vi dona allegria e spigliatezza se nati a settembre. Saturno vi fa sentire un po’ di richiamo in campo affettivo: deciderete voi se investire in una relazione o lasciar perdere. Condizione lavorativa tranquilla ma Saturno vi impone di non star seduti sulle certezze acquisite.

Plutone continua a viaggiare e vi propone grandi soddisfazioni nelle scelte sociali in generale. La parola chiave in amore oggi è metamorfosi, specie se nati tra il 12 e il 16 novembre, mentre a lavoro Plutone spazza via alcune comodità a cui vi eravate troppo abituati.

Giove vi dona una bella giornata oggi e Saturno vi rende molto razionali e logici in amore se nati a dicembre. La vostra professione riceverà un impulso consistente a migliorare se nati dal 18 al 21 dicembre.

Se nati nella terza decade ci saranno indicazioni planetaria positive, mentre per le altre due Giove sarà dissonante. Una nuova passione vi scalda il cuore in amore, mentre a lavoro Plutone e Nettuno vi daranno ottimi risultati se nati nella terza decade.

Sole è in sosta molto positiva nel vostro segno se nati nella prima decade. Saturno inoltre vi favorisce se nati nella terza, mentre Marte e Giove vi rendono molto attrattivi in fase sentimentale. La vostra capacità di collaborare in team emergerà potente oggi in ufficio.

Giornata speciale oggi con estro e gusto per l’avventura. Nettuno e Plutone vi portano occasioni amorose se nati dal 14 al 19 marzo. Luna è però in angolo disarmonico in ufficio se nati nella terza decade.