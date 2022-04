Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 aprile.

Venere è in bella presenza se nati dal 14 al 18 aprile. Plutone però è contrario quindi potrà portare qualche lieve fraintendimento in famiglia. Saturno è favorevole in amore se nati nella terza decade mentre a lavoro vi lasciate alle spalle un carico elevato.

Venere vi rende un po’ euforici e vi stimolare a organizzare ritrovi e cene con pochi amici se nati dal 14 al 17 maggio. Consonanza d’intenti in amore oggi, mentre in ufficio dovrete rispettare le scadenze in vista del primo maggio.

Saturno vi fa aprire a nuove esperienze vitali con Luna che crea anche condizioni per nuove conoscenze. Luna vi fa manifestare un sentimento notevole in amore oggi, con flirt a ripetizione per i single. Mercurio vi rende particolarmente brillanti a lavoro se nati nella terza decade.

Plutone è tecnicamente ostile e vi prone qualche mediazione per oggi. Venere è invece benefica e procura un desiderio di avere al fianco la vostra dolce metà, specie se nati dal 24 al 30 giugno. Acquisizioni economiche meritate oggi con Urano che ricompenserà i vostri sforzi.

Luna vi vuole bene ma Urano e Sole vi remano contro. Luna è benefica anche in amore, dandovi voglia totale di immergervi nella relazione. Se nati dal 12 al 17 agosto il cielo sarà di buone speranze per nuove prospettive lavorative.

Urano vi allieta il cuore oggi con Mercurio che però vi tiene lontani da impegni pacati. Venere è disarmonico però se nati dal 15 al 19 settembre. Mercurio, Plutone e Sole danno spazio alla componente erotica dell’amore ma occhio a Nettuno dissonante. Urano e Plutone accentuano la vostra aggressività a lavoro se nati in seconda e terza decade: non indispettite i vostri capi!

Giornata molto bella e felice con astri benevoli e una buona salute psicofisica. Luna vi fa rendere conto che qualcuno sta bussando alle porte del vostro cuore da tempo, specie se nati a settembre. Saturno promette grosse gratificazioni economiche in arrivo.

Trama molto positiva oggi anche se Sole e Saturno non sono proprio congeniali, così come Urano. Nettuno vi continua a sorridere invece in amore se nati nella terza decade. Non vi fate tentare da alcune provocazioni a lavoro: Giove vi farà superare ogni difficoltà.

Saturno vi sorregge in maniera trionfale e vi porge le chiavi per aprire molte porte. Nettuno è contrario e potrebbe giocarvi qualche tiro mancino se nati nella terza decade. Se invece siete nati tra il 10 e il 15 dicembre Saturno scrive testi di coppia da leggere con attenzione. A lavoro cercate di tenere il polso della situazione.

Giove, Plutone, Urano, Nettuno, Mercurio e Sole vi sostengono, così come anche una dinamica Luna se nati a dicembre. Plutone e Urano saranno al vostro fianco nella gestione dei problemi familiari. Se nati nella terza decade dovrete risolvere alcuni problemi di comunicazione avvenuti con la vostra dolce metà. Enorme energia invece nel lavoro.

Saturno vi sostiene se nati dal 10 al 15 febbraio così come anche Giove. Nettuno vi dona saggezza in amore se nati nella terza decade, mentre a lavoro sarete incessanti e troverete il plauso dei colleghi e dei capi.

Nettuno vi dà cambi di rotta importanti se nati dal 9 al 15 marzo, con Sole e Urano a stimolarvi. Avvertite un po’ il bisogno di dare un cambiamento al vostro rapporto e vi confrontate positivamente con la persona del vostro cuore a riguardo. Plutone vi porterà saggezza nel mondo lavorativo.