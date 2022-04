Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 aprile segno per segno

Plutone e Giove vi sostengono anche se il vostro umore è altalenante e potrebbe esserci qualche inciampo pratico (niente di grave, sia chiaro). Saturno vi dà una situazione molto bella in amore se nati dal 26 al 31 marzo. Sempre Saturno vi dà un’enorme bravura in ufficio.

Mercurio vi sostiene dandovi tono vitale alto. Forma fisica vivace e scattante ma fate attenzione perché Saturno è negativo se nati dal 10 al 15 maggio. Grande evidenza per la vostra tipica attitudine passionale oggi in amore, mentre Giove, Marte, Luna, Venere e Nettuno daranno le dritte lavorative giuste ai nati nella terza decade.

Saturno vi regala una giornata con una forma fisica strepitosa e con grande dinamismo. In amore trovate scambio fertile a livello di comunicazione intellettuale. Saturno vi dà invece l’occasione di esprimere il vostro valore a lavoro.

Giornata sì e no oggi specie se nati dal 17 al 20 luglio, con tanti pianeti che possono essere ostili. Va detto però che Luna, Sole, Venere, Marte, Mercurio, Giove, Nettuno e Urano sono invece dalla vostra parte. Calore emotivo e umano oggi nella relazione, mentre se fate parte della seconda decade Urano favorisce le amicizie sul posto di lavoro.

Marte vi dà una visione molto chiara della vita, così come certezze familiari. Ottimo il vostro stato di salute, rafforzatelo grazie a jogging o partite di calcio. Se lavorate in maniera indipendente concluderete un lavoro iniziato tempo addietro.

Sole, Mercurio e Urano favoriscono i nati di prima e seconda decade, mentre Venere è un po’ negativa in amore se nati a settembre. Urano vi darà invece grandi occasioni di sbocco a livello professionale.

Oggi sarete molto razionali ma anche particolarmente affettuosi. Forma fisica abbastanza buona, potreste praticare calcio o jogging. Plutone vi dà impulsi passionali mentre Saturno e Luna vi garantiscono un’esperienza ottimale in amore. Sempre Plutone vi rende seri e responsabili a lavoro se nati dal 14 al 20 ottobre.

Nettuno e Plutone continuano un’azione molto incisiva per voi e vi danno anche la voglia di migliorare la vostra forma fisica. Se nati dal 10 al 13 novembre siete un po’ esaltati ma anche affaticati dal rapporto d’amore. Grinta notevolissima invece per chi lavora.

Giornata serena grazie a Saturno per i nati a dicembre. Chi nasce a novembre invece gode della protezione di Luna. Momento sì per i sentimenti con Saturno che splende per i nati nella terza decade. Plutone inoltre vi dona grande abilità per il lavoro di gruppo.

Plutone e Urano vi spianano la strada verso grandi conquiste, anche se Luna porterà invece alti e bassi a livello emotivo. Progetti di vita contraddistinguono il vostro rapporto d’amore oggi. Sole invece spiana la strada ai lavoratori nati a dicembre.

Scenario abbastanza sereno oggi con Luna vi dà sostegno insieme a Mercurio, Urano e Sole. Se fate parte della prima decade vivrete l’amore con onestà e sorrisi. Siete particolarmente lucidi oggi in ufficio grazie a Saturno.

Venere vi assicura un’intima soddisfazione psicologica e un’ottima salute psicofisica. Un nuovo amore vi sta letteralmente scaldando il cuore se nati nella terza decade, mentre Nettuno vi darà una buona liquidità monetaria.