Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 aprile.

Sole e Saturno sono vostri alleati e vi danno una marcia in più per tono e umore in questa giornata di festa. Venere e Giove vi regalano importanti conquiste erotiche se nati dal 2 al 13 aprile. Sole inoltre vi aiuta a creare ponti di solidarietà con le altre persone.

Venere vi aiuta a mettere un po’ di ordine in alcune questioni lasciate in sospeso. Attutite inoltre alcuni contrasti nel rapporto di coppia, sempre grazie a Venere. Mercurio vi porta ad agire con estro e creatività oggi in qualsiasi impegno.

Mercurio si trova in bell’aspetto così come Saturno. Forma fisica abbastanza buona, consigliate le passeggiate all’aria aperta. In amore darete fondo a ogni risorsa per migliorare il vostro rapporto di coppia. Nettuno vi può dare un po’ troppa sicurezza nei vostri mezzi, quindi fate attenzione se nati dal 9 al 14 giugno.

Venere vi regala buonumore e capacità di gestire il quotidiano. Buona salute, gratificata anche da ore di riposo dosate. Grande partecipazione emotiva oggi nel rapporto di coppia se nati nella terza decade. Con garbo e buon gusto risolverete alcune situazioni delicate oggi.

Siete attivi e propositivi oggi, affrontando le situazioni con calma. Se fate parte di prima e terza decade forse non vi sentite ancora pronti per una relazione ma cercate di aprire il vostro cuore. Se invece siete nati dal 31 luglio al 7 agosto, Sole, Mercurio e Urano vi daranno ottime risorse monetarie.

Urano vi fa spumeggianti e briosi se nati dal 5 al 9 settembre. Non trascurate la persona che avete accanto se nati tra il 14 e il 19 settembre. Sole, se siete invece nati tra il 25 e il 29 agosto, vi aiuta a superare un impegno gravoso.

Alti e bassi oggi con Plutone contrario ma Saturno sempre in splendida posizione per i nati nella terza decade. La persona che avete accanto corrisponde a pieno le vostre richieste emotive, anche se Plutone contrario può non darvi un’intesa perfetta. Saturno vi consente di rapportarvi bene con il mondo esterno se nati dal 13 al 18 ottobre.

Cielo sereno con Marte che vi sorride e vi regala simpatie a destra e a manca. Plutone vi dona la capacità di intendervi su vari piani con il vostro partner. Se svolgete un lavoro connesso al pubblico, Plutone e Nettuno vi daranno fortuna e successo nel caso in cui siate nati tra il 12 e il 15 novembre.

Luna è un po’ contraria e vi porta un umore altalenante. Nettuno è altrettanto contrario in amore può portare temperamento geloso, mitigato però da Saturno. Se nati nella terza decade, Saturno e Plutone vi consentiranno di investire cifre di danaro con buoni frutti.

Venere e Plutone vi danno una salute vigorosa, anche se durante la giornata ci saranno piccoli nervosismi che vi toglieranno il buonumore. Sempre Venere è al massimo del suo splendore in amore ma occhio a non far emergere possessività nella coppia. Se nati tra il 9 e il 12 gennaio e lavorate anche oggi, svolgerete le vostre mansioni con grande calma.

Giove e Luna vi donano ottimi stimoli anche se Sole e Urano remano contro se nati nella seconda decade. Luna vi dà un sentimento emotivo e passionale oggi, mentre se siete nati nella seconda decade Saturno vi aiuta a difendere molto bene i vostri diritti.

Sole, Urano e Mercurio vi favoriscono se nati a marzo. Venere è benefica se nati dal 2 al 7 marzo in amore ma dovrete mettere più partecipazione nei rapporti affettivi. Nettuno, se nati nella terza decade, vi propone grandi cambiamenti per le vostre competenze.