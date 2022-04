Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 aprile segno per segno

Configurazione astrologica discreta per voi oggi, con buona forma fisica e un generale ottimo stato di benessere. Plutone vi aiuta in amore se nati dal 15 al 18 aprile ma moderate gli atteggiamenti impulsivi. Polemiche e critiche a lavoro non vi scalfiscono più di tanto con Saturno che accompagna le vostre scelte se nati nella terza decade.

Prospetto positivo oggi per i nati ad aprile con Mercurio e Sole che peraltro danno un atteggiamento promettente in relazione alle questioni amorose. Se nati a maggio non fatevi tentare però da spese pazze oggi.

Mercurio è molto fortunato oggi e vi dona la sua stessa fortuna nelle iniziative da intraprendere. Saturno e Sole sono benefici per il vostro segno se appartenete alla terza decade. Nettuno vi frena positivamente nelle spese.

Contrarietà e seccature domestiche oggi se nati dal 14 al 18 luglio ma forma fisica buona. Sperimentato un incontro meno perfetto con la persona amata ma comunque avvolgente e appassionante grazie a Nettuno, specie se nati nella terza decade. Sempre per chi è nato nell’ultima decade, Nettuno sarà signore di tutti i cambiamenti lavorativi.

La vostra socievolezza resta piena di luce e con grande carisma. Saturno e Urano sono purtroppo contrari in amore se nati nella seconda e terza decade e potrebbero generare alcune discussioni. Oggi vi giocate una buona occasione per fare degli acquisti mirati.

Oggi vi concentrate sulle attività ricreative grazie a Luna e Plutone ma anche Urano. Marte, Nettuno, Giove e Venere sono tutti ostili in amore quindi minimizzate eventuali ritardi e imprevisti. Mercurio vi suggerisce cautela nelle manovre economiche.

Calore umano in risalto oggi grazie a Saturno per i nati nella terza decade. Sempre Saturno vi offrirà una nuova stabilità se cercate una nuova relazione, specie nel caso in cui siate nati dal 12 al 16 ottobre. Saturno è favorevole anche negli esborsi monetari per i nati nella prima decade.

Luna e Plutone vi portano in dono intuizione ed emozioni. Nettuno in particolare è positivo se nati nella terza decade e anche Plutone vi infonde molta sicurezza se nati dal 13 al 17 novembre. Il vostro cuore affamato non è sazio? Mettete da parte la timidezza e lanciatevi nella mischia! Se nati a novembre non fatevi trascinare in spese incaute.

Giornata frizzante e dinamica grazie a Luna per i nati di prima e seconda decade. La vostra nuova fiamma vi appassiona tanto ma è necessario avere molta pazienza. Saturno è benefico a livello economico se nati dal 12 al 17 dicembre.

Luna e Venere sono abbastanza variabili oggi ma vivete comunque un momento di decisa sintonia sentimentale proprio grazie a Venere ma pure Nettuno, se nati nella terza decade. Vietate manovre economiche azzardate se nati nella terza decade.

Saturno vi dà grande saggezza se nati a febbraio ma i nati a gennaio potranno andare incontro a qualche male di stagione. Se siete nati dal 22 al 28 gennaio vivrete un momento sì grazie a Marte, se siete single. Oggi potreste spendere i vostri soldi per un promettente investimento economico.

Ottimo umore oggi grazie a Venere, Marte, Giove e Nettuno. Plutone e Saturno vi danno grande eros se nati nella terza decade, mentre Urano vi metterà a disposizione un budget per lo shopping se nati nella seconda decade ma cercate di non esagerare!