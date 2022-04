Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 aprile

Giornata con Giove e Saturno che vi vivificano lo spirito. Saturno consiglia però al tempo stesso anche di riprendere a fare sport, visti Luna e Plutone contrari per la forma fisica. Luna è negativa anche in amore e potrebbe generare atteggiamenti burberi. Qual è il film che gli astri vi consigliano oggi? Per il vostro segno “Ombre rosse”.

Venere, Urano e Plutone vi fanno particolarmente felici e fortunati se nati tra il 14 e il 18 maggio. Urano e Venere amplificano inoltre la vostra esperienza emotiva in amore se nati nella seconda decade. Mercurio e Nettuno vi fanno concentrare molto sullo studio se andate alla ricerca di lavoro e concorsi.

Mercurio vi dona una perfetta intesa tra genitori e figli, occhio però a proteggere alcune parti del corpo come braccia, polmoni e bronchi. In amore vivrete una fase di grande senso dell’umorismo se nati dal 24 maggio al 3 giugno. Il classico da guardare oggi? “Sesso, bugie e videotape” di Steven Soderbergh.

Venere vi guarda benevolo spingendovi però a dare di più nella vita familiare. Lo stesso pianeta vi dà un sorriso gioioso in amore se nati dal 7 al 14 luglio. “Neruda” è il film che potete pensare di vedere oggi, dedicato al noto poeta che apparteneva al vostro stesso segno.

Luna vi è particolarmente congeniale in questa fase, rendendovi brillanti ma anche popolari. Mercurio è contrario però quindi non esagerate con il cibo e le bevande. Luna inoltre vi dà un grande comunicazione con il partner, con il quale magari potrete vedere il film “The Artist”.

Giove continua a farvi qualche piccolo dispetto ma in amore darete sfogo al vostro charme, soprattutto se siete single, grazie a Plutone, Luna, Mercurio e Urano. “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” è il classico da vedere oggi per voi!

Giornata in cui volete uscire e divertirvi ma anche con un po’ di nervosismo. Non temete però perché Saturno veglia su di voi. Plutone e Sole sono un po’ negativi ma Luna incendia i vostri sensi, specie se siete single. “Filadelfia” è il bel film da vedere oggi, con Tom Hanks e Denzel Washington.

Luna vi vuole volitivi e determinati oggi. Giove, Venere e Nettuno sono tutti in buon aspetto amoroso e vi rendono gaudenti e conviviali con la vostra dolce metà. Il film da vedere oggi è “Indovina chi viene a cena?” con Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

Saturno e Sole sono in ottimo aspetto anche se Venere, Giove e Nettuno sono imbronciati per i nati nella terza decade. I single vivranno un momento di profondi scambi emozionali se nati dal 17 al 20 dicembre. In serata rilassatevi con il film “Passaggio in India” con Judy Davis.

Non vi affaccendate più del dovuto anche perché Sole è dissonante e quindi non congeniale. Venere vi fa rivoluzionare il rapporto d’amore smussando i contrasti e gli angoli. Saturno vi darà ottimi riscontri nello studio se siete impegnati con gli esami.

Saturno e Plutone vi sono accanto in questa giornata. Luna è in ottima posizione per quanto concerne l’amore se siete donne e nate a febbraio. Marte, Giove e Saturno vi fanno dedicare con intensità allo studio se nati in qualsiasi decade.

Siete sempre sul podio dei segni migliori, particolarmente grazie a Giove. Non smettete di pensare a una persona che vi prende anima e corpo, con Venere che vi dà un segno importante in tal senso. “Chocolat” del 2000 con Johnny Depp e Juliette Binoche è il film che potreste guardare oggi.