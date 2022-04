Oroscopo del 12 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata in cui riuscite a portare a termine molte delle vostre iniziative. Venere, Marte, Sole e Saturno vi aiutano a muovervi in tal senso. Tocco giusto di delicatezza e seduzione oggi nel mondo amoroso, mentre Saturno – se nati nella terza decade – vi consente di abbracciare positivamente la libera professione.

Venere rafforza sensibilità ed empatia se nati ad aprile. Giove e Venere vi aiutano a trovare un intreccio convincente in amore, mentre a lavoro la giornata sarà abbastanza fluida grazie a Plutone se nati dal 13 al 16 maggio.

Marte e Saturno vi favoriscono oggi, anche se in famiglia dovrete risolvere un problema di carattere pratico. Non siate troppo distratti e cercate di prestare ascolto nel rapporto di coppia, specie se nati in prima e seconda decade. Se invece appartenete alla terza Giove e Nettuno non vi fanno esprimere come desiderereste a lavoro.

Venere vi rende l’atmosfera dolce ma non vi attaccate a questioni di principio se nati dal 9 al 15 luglio. Se invece siete nati dal 9 al 14 dello stesso mese Nettuno vi riempie di delicatezze in amore. Venere inoltre vi dona l’affabilità per farvi ascoltare senza apparire prepotenti a livello lavorativo.

Transiti abbastanza positivi con Sole splendido se nati dal 7 al 13 agosto, con forma fisica discreta. Saturno è un po’ ostile in amore se nati dal 9 al 16 agosto quindi non chiedete troppo alla vostra relazione. Luna vi guarda oggi benevola a lavoro insieme a Sole.

Andate spediti come un treno oggi, con Luna in splendida posizione in amore e Plutone che assiste i single nati dal 16 al 20 settembre. Se siete invece nati tra il 14 e il 19 settembre Luna e Plutone vi aiuteranno a gestire le energie lavorative.

Giornata tranquilla oggi con armonia anche familiare. Momento che vi vede in ripresa dal punto di vista emozionale ma siate meno possessivi nella relazione. Sole è un po’ dissonante per i lavoratori nati tra il 14 e il 20 ottobre e non li fa concentrare molto nell’attività quotidiana.

Giornata alterna di emozioni con Marte e Saturno contrastanti se siete nati a novembre. Giove, Venere, Nettuno e Plutone però vi danno ottima forma fisica. Se siete in una coppia potreste avvertire qualche nube passeggera ma Plutone e Nettuno metteranno le cose a posto. Riprenderete il buonumore in serata dopo un po’ di maretta a lavoro.

Giove e Venere vi mettono qualche bastone tra le ruote. Buone prospettive in amore oggi sia per i single che per chi abbia iniziato un rapporto grazie a Marte, Sole e Saturno per i nati dal 12 al 17 dicembre. Plutone e Sole vi fanno agire in maniera determinata a lavoro.

Sole è dinamico se nati nella terza decade e vi stimola a fare sempre meglio. Condividete gli stessi interessi e le medesime passioni con la vostra dolce metà. Usate invece l’inventiva in ufficio per risolvere alcuni problemi se nati dal 26 al 31 dicembre.

Giove vi garantisce un ottimo riposo notturno e una buona base di benessere. Giove, Venere, Saturno, Marte e Sole sono tutti in splendida posizione per i single nati nella terza decade, mentre Nettuno vi darà particolare incisività lavorativa se nati dal 10 al 14 febbraio.

Mercurio vi fa rendere conto che gli affetti svolgono un ruolo centrale per voi. Momento di particolare intesa con la vostra dolce metà grazie a Venere, specialmente se siete nati nella prima decade. Sperimenterete una grande capacità diplomatica a lavoro se nati dal 9 al 14 marzo.