Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 aprile.

Forma fisica al massimo della potenzialità oggi, con Marte e Saturno che vi favoriscono. Occhio però: se fate parte della terza decade Plutone è contrario. Marte e Mercurio sono combinati per favorire i nati di seconda e terza decade in amore. Sempre Marte vi aiuterà a mettervi in ottime condizioni lavorative con i vostri superiori.

Marte e Saturno vi danno il massimo se nati a maggio. Sarete esplosivi e coinvolgenti nel rapporto di coppia grazie a Venere se nati dal 27 aprile all’1 maggio. Se invece siete nati nella seconda decade, Urano vi darà forza di volontà a lavoro.

Sole e Mercurio sono molto positivi malgrado Nettuno imbronciato. Urano è molto generoso riguardo alla sfera emotiva se nati nella prima decade. Avete una girandola di imprese lavorative da portare a termine ma sappiate trovare anche il giusto relax.

Giove vi guarda benevolo alzando il livello di tono e umore. Nettuno vi intenerisce e vi stimola a desiderare una passione insolita in amore se nati nella terza decade. Se nati dal 15 al 18 luglio Plutone vi chiede di trovare soluzioni di compromesso a lavoro, così come anche se nati nella seconda e nella terza decade.

Allegria contagiosa oggi grazie a Mercurio, Sole e Luna. Clima di baldoria anche nella relazione con Marte che vi farà battere il cuore. Se avete abbracciato la libera professione Urano imbronciato vi impedirà di emergere se nati nella seconda decade, così come Saturno.

Luna e Nettuno vi renderanno curiosi e intraprendenti oggi. Colpi di scena in amore grazie a Nettuno, Urano e Plutone, specie per i nati a settembre che avranno un sex-appeal a prova di bomba. Plutone vi indica la rotta verso il successo lavorativo.

Saturno continua a favorirvi ma Mercurio è contrario. Se siete single non tiratevi indietro e cercate una nuova voglia di innamorarvi. Saturno a lavoro vi aiuterà a superare brillantemente le difficoltà della giornata, specialmente se nati nella seconda e terza decade. I nati in ottobre non si intestardiscano: quando i tempi saranno maturi lo si vedrà.

Venere vi dona arguzia, brillantezza e intelligenza, così come anche Nettuno. Marte favorisce i nati nella terza decade in amore, insieme a Plutone. Le vostre finanze saranno in netta ripresa se nati dal 7 al 13 novembre.

Sole vi fa dedicare tanto spazio alla famiglia oggi, con Plutone che invece vivacizza il rapporto di coppia. Siete precisi e meticolosi a lavoro, non vi fate sfuggire alcun dettaglio e cercate di migliorarvi sempre di più.

Urano e Saturno favoriscono le vostre ambizioni se nati a gennaio. Nettuno vi invita a esplorare nuovi territori amorosi senza tirarvi indietro. Il vostro piglio direttivo a lavoro vi fa tentare posti di comando grazie a Giove e Plutone.

Sole e Mercurio vi assecondano oggi in famiglia. Grandi passioni per i nati dal 5 al 12 febbraio, che emergeranno anche con il romanticismo. Saturno favorisce i professionisti del lavoro se nati nella terza decade.

Luna vi consente di iniziare a costruire la vita così come ve l’eravate immaginata. Urano e Marte sono molto congeniali in amore per eros e passione, anche Plutone vi sorride. Lavorativamente parlando sarete favoriti se nati dal 25 febbraio al 7 marzo.