Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 aprile.

Giove e Nettuno allargano i vostri orizzonti mentali. Se siete nati nella terza decade per voi l’amore oggi diventa un bersaglio mobile, specie se siete single. Nella vostra professione sarete eccellenti se nati a marzo.

Giove e Nettuno fanno risuonare una splendida musica, solo per voi. In amore Plutone rende prorompente la vostra vitalità se nati dal 14 al 17 maggio, con Nettuno che vi dedica atmosfere alla Dottor Zivago. Sarete ottimi a lavoro se nati dal 10 al 13 maggio.

Mercurio e Saturno vi fanno planare su un colorato Moulin Rouge. Urano dirige le vostre battute e vi fa sembrare simpatici. Marte vi esporrà in amore se nati dal 31 maggio al 6 giugno. Offrite eccellenti performance di abilità professionali nonostante la contrarietà di Giove e Nettuno.

Qualche piccolo blocco oggi ma niente di grave. Nettuno e Giove vi favoriscono in amore se nati dal 10 al 16 luglio. Per quanto riguarda il lavoro Urano, se nati nella seconda decade, vi daranno una giornata lavorativa da Superman.

Sole fa vibrare le note fortunate. Luna vi porta inoltre una grinta eccezionale. Mercurio vi darà la possibilità di vivere grandi emozioni in amore se nati dal 10 al 17 agosto. Sole e Mercurio innalzano il vostro livello di intelligenza a lavoro.

Giove e Nettuno vi guardano sorridenti oggi. In amore Urano vi porta ad attrazioni fatali, con Giove che vi darà la chance di muovervi con passi felpati. Date libero sfogo alla vostra creatività in ambito di ufficio.

Giornata con un cielo più sereno. Vi incamminate in amore sul sentiero di una nuova storia. In ufficio invece alcune questioni vi coinvolgono da vicino specie se nati dal 10 al 14 di ottobre. Le vostre scelte saranno tutte ben ponderate.

Plutone vi indica la rotta da seguire oggi se nati dal 16 al 20 novembre. Plutone vi sostiene in amore anche se siete nati nella terza decade, soprattutto se nati dal 13 al 18 novembre. Il vostro dinamismo vi porterà a lavoro.

Luna trionfale vi fa svegliare in una giornata radiosa e vi invita a esibire le vostre conferme. Il cielo vi sostiene in amore se nati dal 28 novembre al 4 dicembre. Giove è contrario professionalmente ma questo non vi ferma di certo.

Urano vi dà grande fiducia nel futuro se nati dal 31 dicembre al 6 gennaio. Plutone è il carburante che muove la macchina del vostro slancio erotico. La vostra mente brillante e geniale si ingegna per fare procedere le cose a lavoro.

Giove e Nettuno vi appoggiano così come anche Saturno e Venere. In particolare Saturno e Marte vi consentirà di provare nuove sensazioni in amore. Urano promuoverà la vostra capacità di diplomazia a lavoro.

Tutti i pianeti vi sostengono anche oggi! Avete l’ardore erotico degno di Casanova grazie a Giove, Luna, Nettuno e Venere. In ufficio vi muovete con attenzione ma anche con bravura grazie a Plutone se nati dal 15 al 20 marzo.