Oroscopo del 28 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 marzo.

Venere e Giove vi promettono un tono vitale e una freschezza mentale notevole. Sapete condurre il gioco in amore ma vi lasciate anche piacevolmente governare dai sentimenti se nati dal 7 a 12 aprile. La vostra abilità lavorativa vi aprirà molte porte nel caso in cui siate nati dall’1 al 6 aprile.

Giove è in angolo super favorevole e fa alzare il livello di buonumore. Vi dedicata alla persona amata con sensibilità e pazienza. Urano è ben disposto e vi dona sensibilità. Fredda intelligenza e logica a lavoro vi varranno grandi soddisfazioni se nati dal 13 al 15 maggio, grazie a Plutone.

Giove è un po’ rabbuiato ma niente di grave perché il vostro senso dell’umorismo risolverà tutto se nati nella terza decade. Coppie stabili molto felici grazie a Venere, mentre a lavoro Urano vi farà strada se nati dall’1 al 5 giugno.

Sole è un po’ dissonante ma vi farà agire in modo corretto e coerente, soprattutto in famiglia. Siete in una fase decisionale della vostra relazione, mentre se svolgete una professione che ha a che fare con la cultura o il cinema vivrete avventure anticonvenzionali se nati dall’11 al 14 luglio.

Uno splendido Mercurio vi promette una ricettività notevole. Vi lasciate andare a una coinvolgente forza d’eros se nati dal 12 al 17 agosto, mentre a lavoro sarete molto favoriti in campo economico se nati dal 24 al 30 luglio.

Urano vi sta dando molti successi specie se nati nella seconda decade e vi consente di mettere ordine in alcune questioni della vostra vita. Plutone vi invia ogni sorta di benedizione in amore mentre a lavoro non fatevi intimidire oggi da un atteggiamento lievemente autoritario del vostro capo.

Moti planetari benefici anche se Mercurio è un po’ dissonante. Saturno vi supporta in amore se nati nella seconda e nella terza decade mentre a lavoro centrate un obiettivo che vi era stato posto tempo fa se nati dal 3 al 10 ottobre.

Giove e Nettuno vi favoriscono se nati nella terza decade. Insieme a loro, Plutone vi aiuta sotto l’aspetto sentimentale se nati nella terza decade. Una buona occasione di lavoro vi attende se siete nati dal 14 al 17 novembre.

Venere fa sì che il vostro umore subisce un’impennata verso il rialzo se nati nella terza decade. Giove vi tiene il broncio e scatena scaramucce amorose di poco conto. Se nati dal 14 al 17 dicembre sentite gli influssi positivi di Plutone a livello lavorativo.

Mercurio, Sole, Venere e Luna abitano felicemente il vostro segno e vi danno grandi soddisfazioni. Intesa davvero notevole con la vostra dolce metà in amore mentre Urano e Plutone vi stanno creando le condizioni per una crescita morale e materiale a lavoro, se nati nella seconda e terza decade.

Urano oggi sarà testimone di momenti un po’ complicati ma risolveteli organizzando magari una gita o un viaggio con la vostra dolce metà. Nettuno si trova in buona posizione così come Giove in amore se nati nella terza decade. Se siete nati dal 9 al 13 febbraio Giove sarà vostro paladino a lavoro.

Moti celesti positivi tendenzialmente. Giove e Nettuno vi consentono un formidabile rinnovamento in campo affettivo se nati nella terza decade. Coppie stabili vedranno rivitalizzato il rapporto. Se nati dal 12 al 16 marzo riuscirete a soddisfare tutte la mansioni richieste.