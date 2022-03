Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 marzo.

Mercurio e Marte sostano in maniera dinamica e positiva nel vostro segno, con Sole alleato al primo pianeta citato che allieta anche la dimensione emotiva. Se siete a lavoro questa domenica la cosa non vi peserà vista la positività di Saturno, Marte e Venere se nati nella seconda e terza decade.

Urano si fa sentire nei nati dal 2 al 9 maggio con grande grinta. Sole e Mercurio vi favorisce in amore dandovi romanticismo se nati nella prima decade. Plutone e Nettuno danno molta importanza alla parte estrosa di voi a lavoro se nati nella terza decade.

Mercurio vi favorisce nella vita familiare, amicale ed emotiva se nati dal 10 al 15 giugno. Sole e Mercurio creano un’atmosfera frizzante in amore oggi mentre Marte vi favorisce nel caso in cui lavoriate se nati nella seconda decade.

Mercurio vi stuzzica per non farvi prendere dalla pigrizia che la domenica può portare. Nettuno e Giova creano aspetti molto positivi in amore se nati dal 12 al 20 luglio. Se anche oggi dovete lavorare sentirete un po’ di stanchezza e noia.

Sole e Mercurio vi permettono di essere audaci e ottimisti oggi se nati a luglio. Saturno non vi dà tregua e vi chiede di non demordere in fatto di imprese sentimentali da tentare! Mercurio vi fornisce eccezionali intuizioni lavorative.

Tono e umore eccellenti oggi grazie a Urano. Giove e Nettuno fanno splendere il vostro cielo amoroso mentre a lavoro esibite tutti i risultati pratici che chiaramente parlano per voi a chi azzarda critiche.

Mercurio vi pungola per farvi affermare con decisione. Sole e Mercurio portano poesia e romanticismo in amore mentre se siete ancora a lavorare un impegno piuttosto prestigioso ma anche gravoso si presenterà all’orizzonte per i nati nella seconda decade.

Marte è pronto a lanciarvi il guanto di sfida e a provocarvi positivamente per portare a termine le vostre cose. Sole e Mercurio vi danno rara capacità di entrare in contatto con l’altra parte della coppia. A lavoro Nettuno vi assiste se nati nella terza decade.

Mercurio è benefico per i nati dal 23 al 26 novembre. Lo stesso Mercurio insieme a Sole vi porta a lavorare per migliorare il rapporto di coppia. Saturno inoltre spiana i vostri passi nella seconda decade.

Mercurio vi spinge a essere più calorosi mentre Urano vi infonderà desiderio di non inserirvi aggressivamente nelle cose della vita, se nati a dicembre o nella terza decade. Giove e Nettuno vi favoriranno in amore se nati nella terza decade. Plutone invece vi spalleggia alla grande a lavoro.

Urano vi regalo uno spirito leggero e ironico ma anche pragmatico e materialista. Sole e Mercurio vi supportano se nati a gennaio in amore, con l’apporto anche di Giove. Saturno è molto razionale e vi aiuta a lavoro.

Giove e Nettuno si congiungono nel vostro segno. Urano vi predispone una bella intesa erotica se nati nella seconda e terza decade. Lavorate anche oggi? La vostra carriera migliorerà nelle prospettive.