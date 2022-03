Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 marzo segno per segno

Venere, Giove, Saturno e Sole lavorano per voi affinché la vostra vita prende una direzione spedita. Plutone inoltre vi favorisce se nati nella terza decade. Venere e Marte vi tengono compagnia nella vostra relazione di coppia se nati dall’8 al 14 aprile. Urano vi porta novità fruttuose in campo professionale se nati nella seconda decade.

Giove vi vede alle prese con incombenze familiari delle quali verrete a capo senza problemi. Una nota di passionalità abbastanza travolgente vi viene oggi in dono da Sole se nati dal 9 al 17 maggio. La vostra carriera lavorativa appare abbastanza luminosa.

Venere e Marte vi consentono di avere un quadro personale di grande equilibrio. Luna non vi tiene più il broncio e tende a favorirvi in amore. Svolgete una professione che riguarda i soldi? Saturno vi sostiene convinto se nati nella terza decade.

Sole e Giove sono dissonanti oggi, in amore però riuscirete a organizzare qualche gita molto simpatia se nati dal 3 al 7 luglio. Vi calate con entusiasmo in una nuova e importante avventura professionale.

Sole passa fortunato nel vostro segno dandovi vitalità, energia e un po’ di protagonismo. Sole vi darà una bella carica comunicativa per quanto riguarda la vostra relazione, anche se Saturno sarà ostile. Accettate con entusiasmo una nuova offerta di lavoro.

Giove e Nettuno seminano qualche dubbio nei nati nella seconda decade oggi. Plutone invece vi consente di costruire un ottimo futuro di coppia se nati dal 14 al 17 settembre. Le operazioni professionali di oggi vi esaltano.

Venere innalza i vostri entusiasmi. Ottimi i rapporti con i figli, ricercate invece l’unione perfetta di due anime nel percorso d’amore, anche se Sole e Plutone dissonanti vi invitano a non dare nulla per scontato. Una buona occasione di investimento vi stimola e il momento è propizio.

Marte è un po’ birichino oggi se nati nella terza decade. Urano vi darà una mano se nati nella seconda decade. Saturno è un po’ imbronciato e vi provoca un po’ in amore. A lavoro risolvete con garbo e capacità una questione scomoda.

Sole e Luna vi danno grande personalità e alzano i vostri entusiasmi. Venere vi fa esprimere i vostri sentimenti con chiarezza se nati nella seconda decade. Luna vi conduce a soluzioni di primordine a lavoro.

Luna, Giove, Mercurio e Nettuno si muovono in angolo benefico. Componente passionale dell’amore che prevale su quella romantica. Grandi progetti a lavoro se siete nati in prima e seconda decade ma non spingetevi troppo oltre per non fare passi falsi.

Urano vi provoca su più fronti, sia intimi che privati. Non vi curate di un clima caotico in casa. Nettuno e Giove vi danno l’opportunità di fare nuove conoscenze se nati nella seconda e terza decade. Se invece siete nati dal 10 al 14 febbraio Nettuno vi offrirà l’occasione di un cambiamento professionale.

Tutti i pianeti vi guardano sorridenti. Non vi spaventate della potenza dei vostri sentimenti: non arretrate proprio ora! Mercurio apre la porta a nuove collaborazioni lavorative se nati dal 17 al 20 marzo.