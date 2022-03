Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 marzo.

Plutone vi tiene un po’ il broncio se fate parte della terza decade. Venere, Marte e Saturno però vi sostengono e vi aiutano a meglio comprendere le richieste della vostra dolce metà. Oggi gli astri vi consigliano di guardare un film, in particolare per voi la pellicola è “Lo scopone scientifico” con Silvana Mangano, Domenico Modugno e Bette Davis.

Mercurio vi dona buonsenso e intelligenza, mentre Urano è al vostro fianco in amore dando la possibilità di un ritorno di fiamma. Serata di relax con un bel film, magari “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen con Scarlett Johansson e Penelope Cruz.

Sole, Venere, Saturno, Marte, Urano sono tutti dalla vostra parte. Giove e Nettuno fanno volare le storie già collaudate se nati dal 5 al 13 giugno. Il film per oggi? “Le vacanze intelligenti” con protagonista il mitico Alberto Sordi, del vostro stesso segno.

Giove gratifica il vostro quotidiano se festeggiate gli anni a luglio. Terreno propizio anche da famiglia e amici per questa giornata se nati nella terza decade. La persona che avete al vostro fianco vi dimostra quanto ci tiene, mentre i single troveranno avventure erotiche inaspettate. “Minority Report” con l’attore del vostro segno Tom Cruise è il film per oggi.

Luan e Sole vi sostengono anche se Saturno è un po’ negativo. Luna è pure molto focosa in amore se nati dal 22 al 26 luglio. “Novecento” di Robert De Niro (anche lui Leone) è il capolavoro consigliato per oggi.

Ottima forma psicofisica e clima congeniale oggi per voi. Giove e Nettuno vi fanno molto romantici nel rapporto di coppia specie se nati ad agosto. Il delicato “A single man” di Tom Ford e con Colin Firth (entrambi Vergine) è la perla cinematografica consigliata.

Luna vi consegna una situazione quotidiana molto armonica ma fate attenzione ai malanni di stagione perché Sole sembra essere imbronciato con voi. In amore Saturno vi rende molto romantici ma, al tempo stesso, vi fa mettere alla prova la persona della vostra vita. Il film consigliato è “Un sapore di ruggine e ossa” con la talentuosissima Bilancia Marion Cotillard.

Giove, Mercurio, nettuno e Plutone continuano a sorridervi e a regalarvi grande senso dell’umorismo. Luna e Saturno invece sono un po’ contrari in amore se nati nella terza decade, mentre il film di oggi è “Polvere di stelle” con la compianta Monica Vitti, anche lei Scorpione.

Venere, Marte e Saturno vi gratificano la giornata con un cielo splendente e radioso, con l’aiuto anche di Sole. Giove è un po’ contrario invece in amore e può non darvi facilitazioni nell’organizzazione pratica della coppia. “Mad Max – Oltre la sfera del tuono” è il film per oggi.

Sole contrari può farvi sentire un po’ isolati anche se attorno avete ilarità e allegria, specie se nati dal 12 al 15 gennaio. Intimità, quiete e pace vi caratterizzano oggi nel rapporto di coppia. “Vatel” è il film consigliato per oggi, con il Capricorno Gerard Depardieu straordinario interprete.

Sole vi infonde generosità e capacità di entrare in contatto con le persone, così come anche Venere. Vi sintonizzate molto bene con la persona che amate, non solo a livello corporeo ma anche di anima. “Portiere di notte” con l’Acquario Charlotte Rampling è la pellicola di oggi.

Lieve contrasto di Luna oggi se nati a febbraio. Ma Plutone, Nettuno, Saturno, Urano e Mercurio sono invece vostri alleati. La vostra capacità di essere fuori dagli schemi consentirà al partner di aderire alle vostre idee. La pellicola scelta per oggi è “La gatta sul tetto che scotta” con Elisabeth Taylor in rappresentanza del vostro segno.