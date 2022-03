Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 marzo

Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono tutti dalla vostra parte oggi, specie se nati nella terza decade. In amore vivete una fase di entusiasmo grazie a Plutone se nati nella seconda decade. Saturno spiana i vostri passi lavorativi se nati ad aprile o nella prima decade.

Con l’equinozio di primavera tante buone promesse arriveranno dall’ambiente esterno. Urano vi dà forza morale in amore e vi aiuterà a giocare benissimo le vostre carte se nati dal 2 al 9 maggio. Giove e Nettuno invece vi spianano la strada in maniera dirompente a lavoro.

Scenario abbastanza fortunato per voi con i pianeti che vi danno sensazioni positive. La vostra parte sentimentale emerge prepotentemente se nati nella terza decade, così come quella erotica. A lavoro Venere e Marte vi saranno favorevoli se nati dal 7 al 14 giugno.

Sole vi rende un po’ spuntate le armi ma Nettuno e Giove portano ottimismo e fortuna. Mantenetevi in posizioni equilibrate nella fase sentimentale oggi se nati dal 12 al 18 luglio. A lavoro Urano, Mercurio, Nettuno e Giove vi favoriranno se nati in seconda e terza decade.

Configurazione planetaria fortunata grazie, in particolare, a Sole. Se siete nati dal 7 al 17 agosto preparatevi a momenti di trionfo in campo passionale, mentre i nati nella seconda decade non si lancino in ambizioni lavorative troppo grandi.

Sole entra nel vostro segno e vi darà cambiamenti di una certa rilevanza. Buoni i rapporti con l’ambiente circostante e tante soddisfazioni se siete in una relazione di coppia. Urano poi vi gestisce il lavoro con diligenza.

Grandi stimoli per voi dai pianeti oggi, specialmente da Sole. Se fate parte della prima decade non date peso al comportamento di un convivente che vi appare distante, tutto si risolverà. Se siete single nuovi corteggiatori possono incuriosirvi in giornata mentre a lavoro la vostra organizzazione vi metterà in una botte di ferro.

Sole e Luna ma anche Plutone fanno sosta nel vostro segno dandovi virilità, insieme a Marte. La forza dell’eros prevale oggi sul sentimento puro se siete nati nella terza decade. A lavoro non vi lasciare scappare un’occasione d’oro di un affare fruttuoso.

Tono, umore, ottimismo e vitalità sono tutti i ami massimi livelli grazie a Sole, Plutone, Saturno, Venere e Marte. In amore potreste non essere totalmente lucidi o razionali mentre in ufficio, con garbo e generosità, risolverete ogni problema.

Non vi manca nulla oggi grazie a Plutone. Prendetevi cura del vostro rapporto d’amore senza dare nulla per scontato, specie se siete nati nella seconda decade. Niente eccessive preoccupazioni a lavoro: Nettuno e Giove daranno fortuna ai nati dal 13 al 18 gennaio.

Ottimismo, capacità di primeggiare ed empatia sono le vostre qualità di oggi grazie a Marte, Venere, Sole, Mercurio e Urano, i quali vi portano anche una buona salute e una forte lucidità mentale. Un caldo slancio caratterizza oggi le espressioni d’amore con il rispettivo partner, mentre a lavoro ricevete stima e considerazione costanti.

Sole e Urano vi favoriscono se nati nella seconda decade. Il vostro carattere romantico e insieme avventuroso è esaltato da Giove e Nettuno se nati dal 9 al 14 marzo, anche se potreste assistere a contraddizioni tipiche del vostro segno. Oggi vi giungono introiti lavorativi inaspettati grazie a Nettuno, se fate parte della terza decade.