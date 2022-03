Oroscopo del 13 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Prima parte di giornata produttiva mentre nella seconda il cielo vi fa abbassare tono e umore ma niente paura perché è solo una fase con Marte e Venere che nonostante tutto vi vogliono bene. Riuscite a organizzare un bel weekend con la persona amata se nati dal 28 marzo al 3 aprile. Quali sono i mestieri artistici che si adattano meglio al vostro segno? Sicuramente l’attore, per il vostro.

Luna vi spiana la strada per una buona e serena giornata. Se nati dal 9 al 14 maggio Nettuno vi aiuterà ad avere la necessaria sicurezza per riavvicinarvi alla persona amata. Il vostro lavoro ideale sta senz’altro nel canto, grazie a Giove.

Una configurazione astrale discreta con Giove che però vi rende un po’ scontrosi e irritabili. Grande simpatia per i cuori solitari che con Saturno troveranno belle possibilità se nati nella seconda decade. Conduttori radiofonici o registi teatrali sono i vostri lavori artistici preferiti.

Luna si dispone in angolo armonico anche se può darvi un po’ di noie. Vi dedicate all’organizzazione di una cena tra amici e sarete ripagati di tutto questo affetto. Luna vi aiuta anche a trovare il vostro lavoro di tipo artistico, cioè l’architetto o l’arredatore.

Luna vi regala una mattinata piacevole e una serata molto bella con gli amici. Se nati ad agosto il vostro cuore solitario potrà trovare un appiglio nel caotico mondo dei social. Sole vi consente di emergere nel nuoto sincronizzato o nella danza.

Cielo molto sereno grazie a Giove e Nettuno per i nati in seconda e terza decade. Luna vi apre a una domenica che volete condividere con la persona amata come non fate da tempo. Urano vi orienta verso il giornalismo o i mestieri di critica alla società.

Venere e Marte tengono alti il tono e l’umore. Se siete ancora single potreste trovare sviluppi e territori importanti per il vostro futuro grazie a Saturno. La pittura e la grafica sono i campi in cui, secondo Venere, potreste emergere lavorativamente.

Giove, Nettuno e Sole vi spalleggiano se nati nella seconda decade. Un parterre planetario senza nubi vi apre a una giornata ricca di condivisioni ma anche erotica grazie a Plutone, nel campo sentimentale. Potreste provare – grazie a Mercurio e Marte – a emergere nel teatro o nella scrittura.

Venere vi rende oggi sensibili e ricettivi, anche se Giove e Sole sono entrambi ostili – specie in amore – se nati dal 29 novembre al 5 dicembre, quindi attenzione a potenziali passi falsi. La musica, dono di Nettuno, può diventare il vostro campo lavorativo.

Mercurio vi alleggerisce le tensioni mentre Venere, in amore, vi riserverà contenuti autentici e una dimensione affettiva ottima. Il vostro talenti spontanei da cui far emergere una professione? Saturno consiglia la gestione di libri o la regia cinematografica.

Salute ottimale per voi oggi, specie per cuore e arterie. Marte, Saturno, Giove e Mercurio favoriscono la vostra vita sentimentale specie dal punto di vista della comunicazione. I talenti che vi predispongono al lavoro riguardano il compartimento teatrale, televisivo ma anche musicale-orchestrale.

Panorama di ottime positività celesti, in particolare Mercurio e Luna che vi donano serenità e sicurezza in voi stessi. I sentimenti non sono però leziosi: esiste volontà di manifestare affetto se nati fino al 15 marzo. Quali sono i talenti su cui basare la propria professione? Sicuramente per voi la danza, in particolare tango e balli latinoamericani.