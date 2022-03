Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 marzo.

Venere, Marte e Saturno vi regalano stabilità emotiva se nati nella prima e seconda decade. Dopo una fase di stanchezza troverete molta generosità nella vostra dolce metà e rinforzerete il vostro rapporto. Marte vi sostiene se siete nati a marzo e lavorate anche oggi, di sabato.

Saturno vi darà un po’ di nervosismo in campo familiare ma nulla di grave. C’è la necessità di dialogo e intimità poiché Saturno fa avvertire un po’ di aria di debolezza e incertezza. Se nati a marzo risponderete a una richiesta di aiuto di un collega.

Giornata frizzante e dinamica grazie a Marte e Saturno che vi danno grinta e decisionismo. Molto incuriositi oggi da un flirt che vi ha provocato svariate emozioni nell’ultimo periodo. Siete in perfetta sinergia con il team lavorativo se nati dal 27 maggio al 3 giugno.

Previsione astrologica eccellente con Plutone che vi dà nuovi stimoli. In amore se nati dal 12 al 15 luglio è possibile che una fiamma di passione si stia per accendere, specie per i nati di prima e seconda decade. Se svolgete una professione legata all’arte Venere potrebbe darvi una pausa creativa.

Giove vi rende irrequieti e nervosi in special modo nel settore familiare e amichevole. Tenete sotto controllo gli eccessi enogastronomici con Venere in angolo contrario se nati dal 25 al 29 luglio. Ottima posizione della Luna oggi che vi fa minimizzare alcune contrarietà in amore. Se svolgete un lavoro che richiama allo scrivere, Luna vi favorirà se nati nella prima decade.

Marzo che inizia in maniera ottimale dal punto di vista psicofisico grazie a Urano e Toro, che vi daranno anche forza creativa se nati dal 5 al 14 settembre. Approfondite una relazione nata da un incontro casuale se nati ad agosto mentre Urano conferma risultati di primo livello per chi oggi lavoro.

Marte vi predispone a una giornata molto positiva. Luna e Plutone vi sostengono insieme a Marte e Venere ma anche Saturno. La vostra anima gemella chiede maggior attenzioni: non vi tirate indietro! Incassate l’apprezzamento dei vostri colleghi a lavoro.

Giove facilita lo scorrimento del quotidiano, sia in famiglia che negli altri campi. Sole e Plutone prevalgono in amore sulle altre forze planetarie dandovi ottimi contatti emotivi e spirituali. Luna vi fa lavorare con diligenza se nati dal 7 al 15 novembre.

Saturno, Marte e Venere vi promettono uno scorrimento sereno della giornata se nati dal 28 novembre al 4 dicembre, così come dal 10 al 14 dicembre. Sole, Giove e Nettuno sono dissonanti e non vi consentono di sintonizzarvi bene con la persona amata. La vostra forza di volontà a lavoro viene resa tale da Marte e Saturno se nati nella seconda decade.

Luna si trova oggi in aspetto contrario. Saturno e Urano però sanno carpire le esigenze fondamentali dell’amore se nati nella seconda decade. Se nati invece dal 4 al 10 gennaio potrete volare in alto a lavoro.

Giove vi assiste per tutta la giornata specie se nati dal 9 al 13 febbraio. Inoltre vi dona sensibilità e intuito se nati dall’8 al 15 febbraio in amore. Mettete tutta la vostra competenza per risolverete una questione delicata con cui avete a che fare in ufficio.

Tutti i corpi celesti vi sorridono, solo i nati a febbraio dovranno stare attenti a non spingersi oltre le loro ambizioni personali. Sole, Giove e Nettuno vi danno un desiderio di sperimentazione, sentimentale ed erotico, in amore. Se lavorate ancora oggi sorreggete un collega appena arrivato e in difficoltà, specie se nati nella seconda decade.