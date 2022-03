Oroscopo del 7 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna è vostra alleata oggi e corrisponde alla parte femminile dell’umanità. Tra le tante donne distintesi per ciascun segno, la vostra è sicuramente Claudia Carnevale. Avrete oggi grandi valori affettivi e amorosi ma fate attenzione anche a ben curare i disturbi che possono arrivare, come per esempio quelli delle vie urinarie. Se avete abbracciato la libera professione si aprono per voi strade nuove e molto promettenti.

Saturno vi guarda un po’ imbronciato oggi ma potrete trovare normalità nel dialogo familiare. Tra le attrici illustri che si sono esposte bene per il vostro segno troviamo Silvana Mangano. La vostra dimensione di coppia viene innalzata da Urano se nati dal 2 al 9 maggio. Risultati ottimi oggi in ambito professionale se nati nella seconda decade.

Luna si trova in splendido aspetto e vi favorisce nella forma fisica e nel look, anche se Giove è ancora contrario. Una donna distintasi per il vostro segno? Stefania Sandrelli. In amore vivrete momenti felici se nati fino al 16 marzo. Mentre a lavoro Urano vi aiuterà a gestire le finanze se nati dal 26 al 29 maggio.

Giove vi illumina il cammino con sensibilità e intuito se nati dal 17 al 21 luglio. Fate attenzione però se nati dal 30 al 5 luglio a non esagerare nelle discussioni. Lievi incrinature nell’umore amoroso oggi ma niente che non si possa risolvere. Sole vi aiuta a gestire complicate situazioni economiche se nati nella seconda decade.

Il cielo vi sorregge con benessere, salute e armonia. Franca Valeri è l’emblema perfetto delle donne del vostro segno che ce l’hanno fatta. Se nati dal 4 al 7 agosto avrete una grande carica erotica. Il cielo protegge i nati nella terza decade.

Saturno e Urano vi danno prospettive amichevoli e familiari ottime. Tra le tante attrici bravissime del vostro segno c’è Cristiana Capotondi, punto di riferimento. Occhio a difese immunitarie e forma fisica oggi. Urano vi favorisce in amore se nati dal 2 al 9 settembre mentre a lavoro darete letteralmente corpo e anima.

Se nati a ottobre avvertite un po’ di stanchezza ma niente di grave. Tra le attrici di riferimento per voi sicuramente c’è Valeria Golino, anche regista. Potreste avvertire qualche freddezza da parte del partner ma sono solo nubi passeggere, specie se nati dal 17 a 21 ottobre. Saturno, Venere, Mercurio, Marte vi consentono di muovervi bene a lavoro.

Transiti particolarmente fruttuosi oggi, specialmente Plutone, Nettuno, Giove e Sole. Una delle donne che più vi rappresentano? La grande Monica Vitti. Oggi Marte contrario può darvi un po’ di aggressività nella relazione, basta che non esageriate. Incassate la stima dei vostri capi a lavoro.

Venere e Marte sono vostri alleati, con Mercurio che vi dà una mano anche in ambito familiare. Claudia Gerini è la splendida attrice che abbinate oggi al vostro segno. Venere, Marte e Plutone vi danno una maniera mai sazia di vivere l’amore se nati dal 23 al 29 novembre. Saturno vi dona lucidità necessaria per i vostri interessi in ufficio.

Auspici ottimi da Venere oggi con grande disposizione d’animo e capacità di entrare in sintonia con la famiglia. Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio Sole e Luna sono tutti straordinariamente dalla vostra parte. Tra le attrici italiane con il vostro segno oggi in rappresentanza c’è Monica Guerritore. Se nati dal 15 al 18 gennaio la vostra relazione andrà a momenti sì e momenti no. Se nati invece dal 3 al 13 gennaio vi servirà molta diplomazia a lavoro.

Saturno vi favorisce se nati a gennaio ma anche Mercurio e Nettuno fanno il loro. Francesca Neri è l’attrice di riferimento per voi oggi. Senso dell’umorismo e capacità di sedurre sono le armi giuste oggi con il partner. Troverete inoltre intelligenti escamotage per fare bene a lavoro.

Sole, Giove, Urano e Plutone ma anche Luna vi danno freschezza comunicativa. Giulietta Masina è l’immortale attrice che prendiamo a esempio per il vostro segno oggi. Marte provoca qualche scaramuccia di coppia ma niente di grave, specie se nati nella terza decade. In ufficio troverete grandi sinergie collaborative per risolvere le mansioni.